OETKER-GRUPPE

Talent Days zeigen am 17. und 18. November 2022 Vielfalt der Oetker-Gruppe

Studierende und Hochschulabsolventen können sich noch bis 24. Oktober 2022 bewerben

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Die Oetker-Gruppe ermöglicht bei den digitalen Talent Days am 17. und 18. November 2022 Studierenden und Hochschulabsolvent*innen einen exklusiven Einblick in die Arbeit folgender Unternehmen: Conditorei Coppenrath & Wiese, Radeberger Gruppe, flaschenpost SE, Oetker Daten- und Informationsverarbeitung (OEDIV), Oetker Digital, Brenners Park-Hotel & Spa sowie Dr. Oetker. Neben Speeddating mit Fach- und Führungskräften und dem Austausch aller Teilnehmer*innen stehen Workshops zu den folgenden Themenbereichen auf dem Programm: Marketing, Vertrieb, Supply Chain, IT, Personal, Accounting, Strategisches Prozess- und Projektmanagement, Business Development, Production & Data sowie Digitalisierung.

Bei der digital durchgeführten Veranstaltung können junge Talente ihre Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten bei der Oetker-Gruppe initiieren. Weitere Informationen zur Bewerbung gibt es unter Website Oetker-Gruppe, Talent Days - Bewerbung oder bei Lea Hördemann unter Telefon 0521 - 155 2257.

Original-Content von: OETKER-GRUPPE, übermittelt durch news aktuell