Deutschlands größte Blumengeste: Sag was wichtig ist. Sag's mit Blumen!

FloristInnen verschenken 100.000 Blumensträußchen

Berlin (ots)

Am 27. Juni 2021 stehen die Chancen auf ein unverhofftes Blumenglück hoch! Denn an diesem Tag, der international als Lonely Bouquet Day bekannt ist, verschenken zahlreiche Fleurop-ForistInnen 100.000 Blumensträußchen.

Vor allem in diesen Zeiten hat jeder Mensch eine unverhoffte Freude im Alltag verdient. Deswegen initiiert Fleurop am Sonntag, den 27. Juni 2021, die größte Blumengeste Deutschlands. Das Motto der Aktion lautet "Sag was wichtig ist. Sag's mit Blumen". 100.000 kleine Blumensträuße werden dafür von zahlreichen Fleurop-FloristInnen im ganzen Land an öffentlichen Plätzen verteilt, um ein bisschen Wärme, ein kleines Glück, ein Stückchen Hoffnung zu verbreiten. Alle, die an diesem Tag ein Sträußchen "finden", sollen es behalten und sich darüber freuen oder auch weiterverschenken. Denn Blumen haben die besondere Eigenschaft, dass sie Vieles ausdrücken können: Liebe, Zuneigung, Sehnsucht, Dankbarkeit, Mitgefühl, Wertschätzung, Trost und Anerkennung.

Der Anlass für Deutschlands größte Blumengeste

Die Corona-Pandemie bedeutet für ganz viele Menschen eine nie zuvor dagewesene Beeinträchtigung und Belastung: Viel zu viele haben einen lieben Menschen verloren, ÄrzteInnen und Pflegepersonal haben viele Monate weit über der Belastungsgrenze alles dafür gegeben, Leben zu retten. EinzelhändlerInnen und UnternehmerInnen haben monatelange Phasen der Geschäftsschließungen und Umsatzausfall schultern müssen. Familien und Kinder litten eine unvorstellbar lange Zeit unter der Doppellast von Job und Kinderbetreuung. Alte Menschen mussten eine lange Phase der Einsamkeit in Pflegeheimen überstehen. Vieles, was in dieser Zeit allen gutgetan hätte, wie etwa ein erholsamer Urlaub oder ein geselliges Beisammensein mit Familie und FreundenInnen, war aufgrund des Abstandsgebots und der Kontaktbeschränkungen ebenfalls nicht möglich. Die Corona-Pandemie wird noch lange Zeit nachwirken und tiefe Spuren in Köpfen und Herzen hinterlassen. Ein Blumenstrauß kann diese Spuren nicht verwischen. Aber ein Blumenstrauß kann für einen überraschend schönen Augenblick sorgen, er kann ein Lächeln erzeugen und einen Moment der Freude bereiten, der noch eine lange Zeit in Erinnerung bleibt.

Deutschlands größte Blumengeste

100.000 Blumensträußchen für 100.000 Momente der Freude: Am 27. Juni 2021 gilt es, die Augen offenzuhalten. Zahlreiche Fleurop-FloristInnen in ganz Deutschland - in allen Bundesländern, in großen Städten und Ballungszentren genauso wie in Kleinstädten und ländlichen Gebieten - verteilen am Lonely Bouquet Day 100.000 Blumensträußchen an öffentlich zugänglichen Orten. In Parks, auf Marktplätzen, im direkten Umkreis von Krankenhäusern und Pflegeheimen, auf Brücken oder Treppen oder irgendwo an einer Straßenecke. Fleurop wünscht viel Spaß bei der Suche!

Über Fleurop:

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden- das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de #SupportYourLocals

Über den Lonely Bouquet Day

Der letzte Sonntag im Juni ist international als Lonely Bouquet Day (Tag des einsamen Blumenstraußes) bekannt. Seinen Ursprung nahm die charmante Aktion in Belgien. Die Idee ist, im öffentlichen Stadtbild kleine Blumensträuße "auszusetzen". Ein daran befestigter Anhänger fordert die überraschten FinderInnen dazu auf, das Arrangement als Geschenk mit nach Hause zu nehmen. Mittlerweile tragen NachahmerInnen in aller Welt diese schöne Idee weiter und bereiten damit fremden Menschen eine unverhoffte Freude im Alltag. Auch Fleurop-FloristenInnen in ganz Deutschland beteiligen sich seit 9 Jahren schon am Lonely Bouquet Day und platzieren kleine Blumenpräsente an öffentlichen Plätzen für Passanten zum Mitnehmen.

