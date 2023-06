Tourismusverband Pillerseetal

Über 100 Meilen, bei Nacht oder ganz entspannt: DAS Trailrunning-Event im Pillerseetal

Österreichs längster Ultra Trail in den Kitzbüheler Alpen

Egal, ob Trailrunning-Crack, Gelegenheitsläufer oder Junior: Wenn von 3. bis 5. August der vierte „KAT100 by UTMB“ im PillerseeTal stattfindet, schnüren Sport-Enthusiasten aller Level ihre Laufschuhe.

Drei Tage lang geht es über die schönsten Pfade durch die Kitzbüheler Alpen – auf mehr oder minder schweißtreibenden Strecken: Die Fittesten treten beim namensgebenden „100 Miles Trail“ (170 Kilometer) – dem längsten Ultra Trail Österreichs – gegeneinander an. Nicht weniger herausfordernd sind auch der „KAT100 Marathon Trail“ (48 Kilometer) und der „KAT100 Speed Trail“ (24,2 Kilometer). Aber keine Sorge, es geht auch entspannter: Wer mag, nimmt sich acht Kilometer vor und kämpft beim „Easy Trail“ um die persönliche Bestzeit.

Auch die Jüngsten zeigen beim „Kids Trail“ auf verschiedenen Distanzen, was sie können. An allen drei Tagen lockt in Fieberbrunn eine Expo-Area mit Ausstellern, die die neuesten Equipment-Trends zeigen.

Der KAT100 ist in diesem Jahr eines von 35 internationalen Events im Rahmen der „UTMB World Series“ mit Finale beim „UTMB Mont-Blanc“ – und somit in der Champions League in Sachen Trailrunning angekommen. www.pillerseetal.at; kat.utmb.world

