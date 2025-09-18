Europcar Mobility Group

E-Mobilität im Praxistest: Europcar veranstaltet E-Xperience für Firmenkunden

Bild-Infos

Download

Hamburg/ Grevenbroich (ots)

Europcar hat am 16. September 2025 rund 40 Geschäftskunden zur E-Xperience auf das Gelände des ADAC in Grevenbroich eingeladen. Die Veranstaltung gab Flottenverantwortlichen die Gelegenheit, eine breite Palette an Elektroautos ausgiebig zu testen und sich mit Experten über aktuelle Herausforderungen der E-Mobilität auszutauschen.

"Mit unserer 'Europcar E-Xperience' möchten wir Elektromobilität für unsere B2B-Kunden greifbar machen", sagt Timm Burmeister, Commercial Director bei Europcar Deutschland. "Die Probefahrten und der Austausch beim Networking helfen dabei, Lösungen zu finden, die zu jedem Mobilitätsbedarf passen. Wir zeigen, dass der Umstieg nicht nur machbar, sondern auch mit Spaß verbunden sein kann. Denn unsere Kunden bestätigen uns: E-Mobilität ist heute nicht mehr nur eine Frage der Technologie, sondern auch eine von Kultur und Mindset."

Fokus auf Praxistests und Fachexpertise

Die Teilnehmenden konnten aktuelle E-Modelle von verschiedenen Herstellern - darunter der Cupra Tavascan, der Hyundai Ioniq 5, der KIA EV9, der Renault 5, der VW ID.7 sowie Modelle von Skoda - unter realistischen Bedingungen testen. Von dynamischen Fahrmanövern bis hin zu Fahrübungen auf nasser Strecke wurden Performance und Sicherheit auf die Probe gestellt. Auch Premiummodelle wie der Mercedes EQE und ein Lucid-Modell standen zur Verfügung.

Firmenflotten als Motor der E-Mobilität

"Firmenflotten sind ein entscheidender Hebel für den Ausbau der Elektromobilität. Unser E-Xperience Event, das wir bereits zum dritten Mal veranstaltet haben, bietet den idealen Rahmen, um das Thema gemeinsam weiterzuentwickeln", sagt Oliver Schulze, verantwortlich für Public & Industry Affairs und Elektromobilität bei Europcar Deutschland. "Autovermieter sind Schaufenster moderner Technologien. Unsere Kunden können verschiedene Modelle testen, und unsere geschulten Stationsteams beraten gerne. Gemeinsam mit dem Verband der internationalen Autovermieter (VIA) setzen wir uns zudem politisch für einen nachhaltigen Transformationsprozess ein."

Joschi Jennermann, CEO von Elli Mobility, einem Anbieter von Energie- und Ladelösungen, ergänzt: "Unsere aktuelle Flottenumfrage zeigt klar: Viele Unternehmen wollen in E-Mobilität investieren, doch es fehlt an Know-how und an geeigneten digitalen Werkzeugen. Genau hier setzen wir an. Eine Flotte muss heute transparent steuerbar und digital verwaltet sein - nur so lassen sich Kosten senken und der Umstieg effizient gestalten."

Neben den Testfahrten gab es am Vormittag Fachvorträge, unter anderen von Elli Mobility, zu zentralen Themen wie politischen Entwicklungen, digitalen Flottenlösungen sowie der Alltagstauglichkeit von E-Fahrzeugen. Praxisnahe Fragen zu Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Batterielebensdauer wurden dabei ebenfalls beleuchtet.

Mehr Informationen unter europcar.de.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).

Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/de-de/p/newsroom

Original-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuell