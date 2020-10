WW Deutschland

Bei WW (ehemals Weight Watchers) gibt's jetzt was auf die Ohren: Der WW Helden Podcast - Für mehr als nur Abnehmen

Für alle, die Podcasts lieben und die sich informieren und inspirieren lassen wollen rund um einen gesünderen Lebensstil, gibt es ab dem 26. Oktober 2020 den ersten WW Podcast - kostenlos erhältlich auf den gängigen Streaming Portalen: "WW Helden: Mehr als nur Abnehmen". In wöchentlichen Episoden führt ein Moderatoren Duo mit internen und externen Experten motivierende Gespräche und gibt den Zuhörern spannende Tipps, um sie zu gesunden Gewohnheiten zu inspirieren und Abnehmerfolge zu feiern.

Podcasts sind längst kein Randphänomen mehr in Deutschland: Jede dritte Person hört zumindest gelegentlich Podcasts, in der Gruppe der unter 30-jährigen ist sogar jeder Zweite ein Podcast-Hörer. Die Gründe für den Audio-Boom lassen sich leicht erklären: Podcasts können bequem parallel zu anderen Aktivitäten wie Auto-, Zugfahrten oder der Hausarbeit gehört werden und bieten neben den eher oberflächlichen, visuellen Plattformen wie Instagram & Co. tiefere Inhalte und ruhige Momente, um sich mit relevanten Themen auseinanderzusetzen. Die beliebtesten Podcast-Genres sind Nachrichten und Politik (67%), an zweiter Stelle stehen Podcasts rund um die Themen Gesundheit und Ernährung (58%), an dritter Stelle kommen Podcasts zu den Themen Wissenschaft und Bildung (57%) *.

WW steht wie kaum eine andere Marke für Expertise und wissenschaftliches Knowhow rund um Ernährung, Abnehmen, gesunde Gewohnheiten und Wohlbefinden. Um noch mehr Informationen, aber auch Inspiration und Motivation bieten zu können, wird es ab 19. Oktober 2020 den exklusiven WW Podcast geben mit spannenden Themen, persönlichen Geschichten und Erfahrungen, internen und externen Experten und interessanten Gesprächsrunden u.a. auch mit einigen prominenten WW-Botschaftern. "WW Helden - Mehr als nur Abnehmen" wird auf den gängigen Streaming-Portalen kostenlos erhältlich sein und zukünftig wöchentlich WW Teilnehmer aber natürlich auch andere Zuhörer rund um o.g. Themen mit Inhalten versorgen.

Ein Duo-Moderatorenteam und Themen, die bewegen und motivieren

Das Podcast-Moderatoren-Team besteht aus zwei charmanten Männern, die ganz eigene Erfahrungen mit der Marke gemacht haben: Dirk Diefenbach, WW Coach und Experte hat selbst mit WW 20 kg abgenommen und begeistert seit vielen Jahren die WW Community in diversen Formaten. Dabei lieben die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen seine authentische und empathische Art, sein großes Knowhow, aber auch seine angenehme Stimme. Er wird den internen Blick durch die Marke verkörpern. An seiner Seite sitzt Gordon Schönwälder, Podcast-Experte und selbst WW Teilnehmer - durch ihn wird es spannende Fragestellungen und einen frischen Blick auf die Dinge geben. Außerdem persönliche Erfahrungen, seine eigene WW Reise, usw.

Die Themen der ersten Episoden werden u.a. sein:

- "Wie genau werden die SmartPoints eigentlich berechnet?" Wieso heißt Weight Watchers inzwischen WW? Geht Abnehmen auch ohne Sport? Welche neuen Programmentwicklungen gibt es? Was können die Teilnehmer Neues erwarten?" - Aber auch die alltäglichen Fragen des Lebens werden von den Moderatoren beantwortet und Experten geben spannende Tipps: Cooking-Hacks, gesund Kochen im Homeoffice, Zurück zur inneren Balance und vieles mehr.

WW Helden - Mehr als nur Abnehmen: Der Experten-Podcast für jedermann rund um die Themen Ernährung, Bewegung, Mindset und Wohlbefinden! Verfügbar auf allen gängigen Podcast Plattformen wie:

*Study by omniQest, Online Panel. Interviewed target group German citizens, Sample size 1,000 persons, Survey period 7 to 9 July 2020

Über WW

WW - Weight Watchers erfindet sich neu - ist ein globales Wellness-Unternehmen und weltweit der führende kommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement und körperliches Wohlbefinden. Wir inspirieren Millionen von Menschen zu gesunden Gewohnheiten für das echte Leben. Durch das Ineinandergreifen von digitaler Expertise und persönlichem Austausch in Workshops profitieren die Teilnehmer von unserem alltagstauglichen, nachhaltigen Ansatz, der gesunde Ernährung, Bewegung und eine positive Grundeinstellung umfasst. Mit mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau von Communitys und unserer Expertise in der Verhaltensforschung ist es unser Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden für jedermann zu ermöglichen. Weitere Details über die strategische Vision von WW erfahren Sie unter www.ww.com. Für weitere Informationen, auch zum globalen Unternehmen, besuchen Sie unsere Unternehmenswebsite unter corporate.ww.com.

