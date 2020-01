TELE 5

"Filme haben keine gesellschaftspolitische Relevanz" - warum er größtenteils trotzdem Sozialdramen dreht, erklärt Regisseur Oskar Roehler im FESTIVAL DER LIEBE-Podcast

Ein Audio

OskarRoehlerTrailer.mp3

MP3 - 1,2 MB - 01:02 Download

München (ots)

Die Skandalfigur des deutschen Kinos und zugleich treuer Freund des Hauses ist endlich zu Gast - Oskar Roehler, Kult-Regisseur und Macher flagranter Skandalfilme wie "Jud Süß - Film ohne Gewissen", "Der alte Affe Angst" oder "HERRliche Zeiten" hat gegenüber unserem Podcast-Papst Kai Blasberg Platz genommen.

Für TELE 5 präsentiert Oskar seit 2018 die Erfolgsreihe "SKANDAL - Filme die Geschichte schrieben" und erklärt als Kenner und Könner warum legendäre, aber zu Weilen auch umstrittene Leinwand-Werke für massenhaft Aufregung sorgten.

Im aktuellen Podcast erklärt Oskar Roehler vielmehr sich selbst, als auffallender Filmschaffender innerhalb einer Maschinerie namens Filmindustrie.

So viel sei also noch gesagt: Wenn zwei "Enfant terrible" ihrer Profession an einem Tisch zusammensitzen, um eine Podcastfolge aufzunehmen, sollte man diese definitiv nicht verpassen. Deshalb sei von Herzen geraten, unbedingt reinzuhören, in die neue Folge mit Oskar Roehler - im "FESTIVAL DER LIEBE"-Podcast auf Spotify, iTunes oder eben Soundcloud: www.soundcloud.com/festival_der_liebe

Pressekontakt:

TELE 5

Manager Kommunikation

Alina Hülsken

Tel.: +49 (89) 649568-189

Alina.Huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:

TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.de

Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell