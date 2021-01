Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Verkehrswende-Umfrage: Alternative Antriebe gewinnen an Zustimmung

57 Prozent der Befragten würden sich für ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb entscheiden - bei gleichem Kaufpreis sind es fast drei Viertel / anhaltende Wissensdefizite über neue Antriebe

Laut einer Umfrage der Deutschen Energie-Agentur (dena) würden sich 57 Prozent der Befragten für einen Pkw mit alternativem Antrieb entscheiden. Wenn der Kaufpreis derselbe wie bei einem klassischen Verbrenner wäre, würden sogar 73 Prozent ein Fahrzeug mit alternativer Antriebstechnologie wählen. Während die Zustimmung für neue Antriebstechnologien im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, sinkt vor allem der Dieselmotor im Ansehen der Deutschen: Nur 13 Prozent würden sich weiterhin für diesen Antrieb entscheiden. Insgesamt 91 Prozent der Befragten gaben an, dass der Wechsel auf alternative Antriebe notwendig ist, um CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu reduzieren.

Bei gleichem Kaufpreis wären die Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Pkw mit 25 Prozent die beliebteste Antriebsart der Befragten (2019: 34 Prozent); dicht gefolgt von batterieelektrischen Pkw und Hybrid-Fahrzeugen mit jeweils 23 Prozent (2019: 17 bzw. 18 Prozent). Der Benzinmotor ist bei gleichem Kaufpreis weniger beliebt: Für den konventionellen Verbrenner würden sich nur 15 Prozent entscheiden (2019: 13 Prozent).

Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Die Umfrageergebnisse zeigen ein stetig wachsendes Interesse an alternativ angetriebenen Fahrzeugen. Mehr als die Hälfte würde sich für ein elektrifiziertes Fahrzeug entscheiden. Bei gleichem Kaufpreis stiege dieser Wert auf beinahe drei Viertel. Das ist eine sehr gute Entwicklung und zeigt den fortschreitenden Paradigmenwechsel. Immer mehr Personen wollen klimafreundlich unterwegs sein. Jetzt sind die Hersteller gefragt, das Angebot zu erweitern und erschwingliche Fahrzeuge verschiedener Klassen auf den Markt zu bringen. Die Umfrage verdeutlicht auch, dass mit den neuen Technologien viele Fragen einhergehen. Deswegen informiert die dena mit der Verkehrswendeplattform "Alternative Mobil" künftig über aktuelle Entwicklungen, auch um den Mobilitätswandel voranzutreiben."

Wissensdefizite im Bereich alternative Antriebe

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Verbraucher noch zu wenig über die neuen Antriebstechnologien informiert sind. So glauben nur 17 Prozent der Befragten, sich mit Wasserstoff-/Brennstoffzellen-Pkw auszukennen. Damit ist die Einschätzung, über diese Antriebstechnologien Bescheid zu wissen, um 10 Prozentpunkte zum Vorjahr gesunken. Auch die Beurteilung der kostengünstigsten Antriebsart zeigt Wissensdefizite: So schätzt eine Mehrheit der Befragten konventionelle Antriebe als günstigste Option ein (62 Prozent), gefolgt von batterieelektrischen Pkw (14 Prozent). Nur jeder Zehnte entschied sich für Erdgasfahrzeuge, deren Kraftstoff am preiswertesten ist.

Im Hinblick auf den Klimaschutz ist die Mehrheit davon überzeugt, dass alternative Antriebe am besten geeignet sind, um die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu reduzieren. Vor allem Wasserstoff-/Brennstoffzellen Pkw (41 Prozent) sowie batterieelektrische Pkw (37 Prozent) werden als klimafreundlich eingeschätzt. In dieser Rubrik zeigen sich deutliche Tendenzen je nach Alter und Geschlecht: So sprechen sich Frauen und die Altersgruppe von 18-29 Jahren deutlich häufiger für batterieelektrische Pkw aus, während Männer sowie die Altersgruppe 45-59 zu größerem Anteil Wasserstoffantriebe als geeignete Alternative betrachten.

Zur Umfrage

Die Umfrage wurde von der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH (Forsa) im Rahmen des dena-Projekts "Neukonzipierung, Entwicklung und Betrieb einer zentralen Informationsplattform zur Energiewende im Straßenverkehr" im November 2020 durchgeführt. Telefonisch befragt wurden 1.002 Personen der deutschsprachigen Bevölkerung in Privathaushalten ab 18 Jahren.

