Presseeinladung: "Manifest ohne Grenzen" - Vorstellung durch Ai Weiwei am 5. November in Berlin

»Wenn ein Künstler kein Aktivist ist, ist er ein schlechter Künstler. Kunst muss Werte bestimmen und Bedeutung herstellen.« Ai Weiwei

70,8 Millionen Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht. Ihren Schicksalen widmet Ai Weiwei nun ein "Manifest ohne Grenzen". Der Autor selbst stellt es vor,

am 5. November, 19 Uhr im Palais in der Kulturbrauerei, Berlin

Über den Autor

Seit seiner Kindheit ist Ai Weiwei mit dem Thema Flucht konfrontiert. Als Sohn eines chinesischen Dissidenten wächst er im Exil auf. Nach seiner Rückkehr nach China wird er festgenommen und an der Ausreise gehindert. Heute lebt Ai Weiwei in Berlin und beobachtet die Fluchtbewegungen in aller Welt mit großer Sorge: »Laut UN befinden sich derzeit 70,8 Millionen Menschen auf der Flucht, die größte Zahl aller Zeiten«, stellt er in seinem neuen Buch Manifest ohne Grenzen fest. Doch Ai Weiwei geht es nicht um Zahlen, sondern um die Menschen und ihre Schicksale. Deshalb verfasst er das Manifest ohne Grenzen als Plädoyer für mehr Menschlichkeit.

Programm

19:00: Begrüßung

Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Dr. Peter Felixberger, Herausgeber des Kursbuchs und Programmgeschäftsführer bei Murmann Publishers.

19:15: Moderiertes Gespräch

Markus Löning, ehemaliger Beauftragter der Bundesregierung für Menschrechtspolitik und humanitäre Hilfe

Ai Weiwei, chinesischer Konzeptkünstler

21:00: Get together

Moderation: Gisela Mahlmann

