Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Raif Badawi Award 2019 geht an Hanène Zbiss aus Tunesien

Berlin (ots)

Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit verleiht zum fünften Mal den Raif Badawi Award for Courageous Journalists an die Tunesierin Hanéne Zbiss. Der Journalistenpreis ehrt den Einsatz mutiger Journalistinnen und Journalisten im Nahen Osten und Nordafrika und möchte auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen. Der Preis wird am 16. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse verliehen.

Hanéne Zbiss ist Investigativjournalistin und schreibt über den Irak und Tunesien, zuletzt bei Inkyfada.

Weitere Informationen zur Preisträgerin finden Sie unter: http://ots.de/o3VFYE.

An der Preisverleihung wird Raif Badawis Frau, Ensaf Haidar, teilnehmen; die Laudatio hält Düzen Tekkal. Hanéne Zbiss wird persönlich den Preis entgegennehmen.

Termin: 16. Oktober 2019, 16 Uhr Ort: Frankfurter Buchmesse, Halle 3.1 H85, Forum Börsenverein Programm: 16:00 Begrüßung Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. Grußwort Professor Karl-Heinz Paqué Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Laudatio Düzen Tekkal, Journalistin und Moderatorin, ARD 16:20 Preisverleihung durch Ensaf Haidar, Ehefrau Raif Badawis, an Hanéne Zbiss, Investigativjournalistin bei Inkyfada Dankesrede von Hanéne Zbiss

Im Anschluss an die Preisverleihung findet ein Gespräch mit Ensaf Haidar, Hanéne Zbiss und Düzen Tekkal, moderiert durch Michaela Lissowsky, Themenmanagerin Menschenrechte bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, statt.

Zum Preis: Der Journalistenpreis, initiiert von Badawis Ehefrau Ensaf Haidar und TV-Moderator Constantin Schreiber, soll an den inhaftierten saudischen Blogger Raif Badawi erinnern, der wegen seiner islamkritischen Texte zu 1.000 Peitschenhieben und zehn Jahren Haft verurteilt wurde.

Informationen zum Award finden Sie auch auf Facebook: @rbadawiaward, Twitter: @RBadawi_Award und auf unserer Website: https://www.freiheit.org/focus/raif-badawi-award.

Der Preis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. unterstützt.

Für Presseanfragen antworten Sie direkt auf diese E-Mail oder wenden sich an den untenstehenden Pressekontakt.

Pressekontakt:

Daniela Oberstein

Pressereferentin und stellv. Pressesprecherin Ausland

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

daniela.oberstein@freiheit.org

T: +49 30 28 87 78 55

M.: +49 151 58409205

Original-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell