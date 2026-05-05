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Hagel-Atlas 2026: Leipzig bereits zum dritten Mal vorne dabei

Generell sind südliche Bundesländer wieder besonders stark betroffen

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Berlin (ots)

Der aktuelle Hagel-Atlas der Verti Versicherung AG zeigt, wann und wo in Deutschland Hagelschäden besonders häufig auftreten. Immer wieder sind die südlichen Bundesländer besonders stark betroffen. Bei den Großstädten liegen in diesem Jahr Leipzig, Dortmund und München vorn.

Im aktuellen Hagel-Atlas der Verti Versicherung AG belegt Leipzig den Spitzenplatz unter den Großstädten. Generell sind in Deutschland aber Regionen in Alpennähe und im Mittelgebirgsraum besonders gefährdet. Das geht aus einer internen Datenanalyse der Hagelschäden hervor, die 2025 von der Verti Versicherung AG (Verti), Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer, registriert wurden. Der Hagel-Atlas mit Infografiken und Expertentipps wird jährlich veröffentlicht und steht als PDF zum Download zur Verfügung.

Bei den Bundesländern bewegt sich wenig, bei den Städten umso mehr

Bei den Bundesländern sind wie bereits in den Vorjahren Baden-Württemberg und Bayern erneut ganz vorn dabei (Platz 2 und 3). Die meisten Schäden in einem Bundesland verzeichnete diesmal Nordrhein-Westfalen. Zu den am wenigsten betroffenen Bundesländern gehören wieder dieselben drei wie im vergangenen Jahr. Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, alles nördliche Bundesländer.

Mehr Bewegung gibt es bei den Großstädten: Diesjahres-Spitzenreiter Leipzig ist die einzige Stadt, die sowohl 2025 (Platz 2) als auch 2024 (Platz 3) in den Top 3 war. Die übrigen Spitzenplätze haben sich fast komplett verschoben: Dortmund und München, die Platz 2 und 3 belegen, waren im Vorjahr nicht mal unter den Top 5.

Tatsächliche Hagel-Gefährdung sehr stark lokal bedingt

"Das verdeutlicht, dass die tatsächliche Hagel-Gefährdung sehr stark von lokalen Wetterbedingungen und individuellen Wetterereignissen abhängig ist", betont Alexander Held, Kfz- und Versicherungsexperte bei der Verti Versicherung AG. Zwar gebe es generell besonders gefährdete Regionen in Deutschland: "Das sind Regionen, die durch ihre geografische Lage und ihre klimatischen Bedingungen die Bildung und Intensität von Gewittern begünstigen: nämlich Regionen in Alpennähe und im Mittelgebirgsraum", erläutert Held. "Sicher vor Hagel ist aber keine Region in Deutschland."

Er rät daher: "Jeder Fahrzeugbesitzer sollte prinzipiell auf die Möglichkeit von Hagelstürmen vorbereitet sein und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen."

Weniger Hagelschäden 2025: Eher Ausnahme als Trendwende

Die Anzahl der Hagelschäden ging nach dem Rekordjahr 2023 im zweiten Jahr in Folge zurück: Konkret sanken dem aktuellen Hagel-Atlas zufolge die Verti gemeldeten Sturm- und Hagelschäden 2025 gegenüber dem Vorjahr um etwa 43,1 Prozent, 2024 gegenüber 2023 um 44,3 Prozent. Dagegen waren sie von 2022 zu 2023 extrem angestiegen.

Allerdings lässt sich trotz des versicherungstechnisch insgesamt "guten Unwetterjahres" 2025 der Rückgang der diesjährigen Naturschäden nicht als Trendwende interpretieren - vielmehr sei er, wie es der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in der "Naturgefahrenbilanz 2025" formulierte: "Glückssache". Strukturell steigen Frequenz und Intensität von Extremwetter weiter an.

Expertenrat: Kaskoversicherung schützt vor oft vierstelligen Kosten

Wer nicht angemessen versichert ist, muss nach einem Hagelsturm gegebenenfalls selbst mit hohen Kosten rechnen. Held informiert: "In der Regel ist bei einer Reparatur von Hagelschäden mit einer vierstelligen Summe zu rechnen. Wie hoch die Rechnung für einen Hagelschaden genau ausfällt, hängt stark davon ab, um welche Automarke es sich handelt, wie viele Dellen welcher Größe durch die Hagelkörner entstanden sind und welche Teile am Fahrzeug betroffen sind."

Der Experte betont die Wichtigkeit einer Kaskoversicherung: "Nur dann sind auch Schäden am eigenen Fahrzeug abgesichert. Versicherungsnehmer, die ausschließlich eine Kfz-Haftpflicht haben, müssen Reparaturkosten für Schäden an ihrem Auto, auch Hagelschäden, aus eigener Tasche zahlen."

Vorbereitung auf Hagelstürme

In Zeiten zunehmender Wetterextreme ist es wichtiger denn je, sich auf potenzielle Risiken vorzubereiten. Der Hagel-Atlas 2026 liefert detaillierte Daten und Analysen zu hagelgefährdeten Gebieten. Alle Infografiken und Tipps gegen Hagelschäden sind ab sofort auf der Verti-Website abrufbar.

Hagel-Hotspots Bundesländer / Hagel-Atlas 2026 Verti Versicherung AG

Stark betroffen:

1. Nordrhein-Westfalen

2. Baden-Württemberg

3. Bayern

Mittelmäßig betroffen:

4. Niedersachsen

5. Sachsen

6. Thüringen

Wenig betroffen:

7. Hessen

8. Rheinland-Pfalz

9. Berlin

10. Brandenburg

11. Saarland

12. Hamburg

13. Sachsen-Anhalt

14. Schleswig-Holstein

15. Mecklenburg-Vorpommern

16. Bremen

Top Ten - Deutsche Großstädte >500.000 Einwohner nach Anzahl Hagelschäden

(im Verhältnis Schadenanzahl zur Einwohnerzahl)

Leipzig Dortmund München Duisburg Stuttgart Köln Düsseldorf Hannover Bremen Frankfurt

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