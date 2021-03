Verti Versicherung AG

Verti Versicherung AG: Neustrukturierung des Aufsichtsrats

Alfredo Castelo und Mariel von Schumann neu im Aufsichtsrat

Teltow (ots)

Deutschlands zweitgrößter Kfz-Direktversicherer besetzt seinen Aufsichtsrat neu. Bereits zum 1. Januar 2021 wurde Alfredo Castelo zum Vorsitzenden berufen und folgt damit auf Jaime Tamayo, der sich neuen Aufgaben innerhalb des MAPFRE Konzerns widmet. Alfredo Castelo ist bereits seit 2004 für die MAPFRE Gruppe tätig, seit Anfang 2021 Group Chief Business and Clients Officer und im weltweiten MAPFRE Executive Committee für die Region EURASIA verantwortlich, zu der auch Deutschland zählt.

"Mit Verti hat der MAPFRE Konzern ein junges, internationales Label geschaffen, das sich auf das digitale Versicherungsgeschäft fokussiert und weiteres Wachstum anstrebt. Ich danke meinem Vorgänger Jaime Tamayo für seine großartige Arbeit als erster Aufsichtsratsvorsitzender der Marke Verti In Deutschland. Gleichzeitig freue ich mich, dass Mariel von Schumann unseren Aufsichtsrat ab sofort mit ihrem Expertenwissen unterstützt", erläutert Alfredo Castelo die Veränderungen im Aufsichtsrat.

Mariel von Schumann folgt auf Claudio Ramos. Die Betriebswirtschaftlerin verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Berufserfahrung in unterschiedlichen Branchen. Zuletzt war Mariel von Schumann Chief of Staff der Siemens AG und damit treibende Kraft für die neue strategische Positionierung und den kulturellen Wandel des Konzerns. Mariel von Schumann ist zusätzlich zu ihrer neuen Funktion auch Aufsichtsratsmitglied bei Siemens Gamesa Renewable Energies.

"Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit der Verti Versicherung AG. Neben meiner langjährigen Erfahrung im internationalen Management bringe ich einen frischen Blick auf die Versicherungsbranche und eine große Leidenschaft für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft mit", kommentiert Mariel von Schumann ihre Berufung in den Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat der Verti Versicherung AG besteht künftig neben Alfedo Castelo und Mariel von Schumann aus Lydia Bolck, Mark Meyerhoff sowie als Arbeitnehmervertreter Marcel Kluge und Vera Jurkovics.

Über Verti

Die Verti Versicherung AG hat 2021 erstmalig eine Million Kraftfahrzeuge sowie weitere Haftpflicht- und Rechtsschutzrisiken versichert. Sie ist damit das zweitgrößte Kfz-Direktversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen 1996 und hat seither seinen Hauptfirmensitz in Teltow bei Berlin sowie seit Anfang 2018 einen weiteren Standort in Vaterstetten bei München. Mehr als 550 Mitarbeiter sind bei Verti beschäftigt. Der Fokus von Verti liegt auf Kfz-Versicherungsprodukten. Zu den weiteren Produkten zählen Versicherungen für Motorräder, Privat- und Verkehrsrechtsschutzversicherungen sowie Privathaftpflicht- und Risiko-Lebensversicherungen. Seit 2011 ist Verti die weltweite Digitalmarke des globalen Versicherungskonzerns MAPFRE. In Deutschland gibt es Verti seit 2017, zuvor firmierte das Unternehmen hier als Direct Line. MAPFRE ist der weltweit größte spanische Versicherer und die größte multinationale Versicherungsgruppe in Lateinamerika. Ausgehend vom Prämienvolumen ist MAPFRE unter den Top 15 der größten Versicherungsgruppen in Europa.

