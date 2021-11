Krombacher Brauerei GmbH & Co.

"Sie schlagen vor - wir spenden": Krombacher Spendenaktion 2022 startet

Die Krombacher Brauerei unterstützt mit ihrer jährlichen Spendenaktion auch nach einem weiteren bewegten Jahr das so wichtige Engagement von Vereinen und Institutionen mit einer Gesamtsumme von 250.000 Euro. Ab sofort können wieder Spendenvorschläge eingereicht werden.

"Auch dieses Jahr war ein bewegtes und bewegendes. Wir haben ein weiteres Pandemiejahr fast hinter uns. Und auch die Bilder aus den Gebieten der Unwetterkatastrophe sind uns allen noch gegenwärtig. Mit der Spendenaktion möchten wir gemeinsam mit unseren Verwender:innen etwas an die Menschen und Institutionen zurückgeben, die sich auch in solch schwierigen Situationen so intensiv und fürsorglich engagieren" so Peter Lemm, Leiter Unternehmenskommunikation der Krombacher Brauerei. Daher sammelt das Familienunternehmen unter dem Motto "Sie schlagen vor - wir spenden" Spendenvorschläge für gemeinnützige Institutionen und Organisationen sowie Vereine. Von großen Organisationen bis zu kleinen Nachbarschaftshilfen - die Bandbreite an möglichen Vorschlägen ist vielfältig: Aus allen Einreichungen werden 100 Institutionen von einem Gremium ausgewählt, die eine Spende in Höhe von jeweils 2.500 Euro erhalten. Bis zum 06. Januar 2022 können Vorschläge auf https://nachhaltigkeit.krombacher.de/spendenvorschlag eingereicht werden.

Gesellschaftliches Engagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Krombacher Nachhaltigkeitsphilosophie. Seit 2003 findet die nationale Spendenaktion jedes Jahr statt und ist somit Krombachers ganz eigene Weihnachtstradition zum Wohle der Gesellschaft geworden. Bis heute wurden bereits rund 1.600 gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine unterstützt, die sich in besonderer Form um Kinder, Menschen mit Behinderung, Notleidende, Tiere oder andere wichtige soziale Anliegen kümmern. Auch Natur- und Umweltschutzprojekte fanden in den vergangenen Jahren Berücksichtigung bei der Krombacher Spendenaktion. Insgesamt wurden so bisher über 4 Mio. Euro durch die Krombacher Brauerei an Spendenempfänger:innen überreicht.

Weitere Informationen zur Spendenaktion der Krombacher Brauerei gibt es auch unter https://nachhaltigkeit.krombacher.de/gesellschaft.

