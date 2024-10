Cegos Integrata GmbH

Generative künstliche Intelligenz prägt die Weiterbildung der Zukunft

Trends im Lernverhalten und Herausforderungen für Unternehmen

Die neue internationale Cegos Umfrage zeigt, dass generative Künstliche Intelligenz (KI) eine immer zentralere Rolle in der Weiterbildung spielt. 44 % der Mitarbeitenden nutzen bereits KI-basierte Lernmethoden, während 81 % der HR-Entscheidungsträger diese Technologie einsetzen oder planen, sie bald in Schulungen zu integrieren. Der technologische Wandel, insbesondere durch KI, stellt dabei eine zentrale Herausforderung dar. Die Cegos Group, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der beruflichen Weiterbildung, stellt die wichtigsten Ergebnisse dieser Entwicklungen mit dem internationalen Barometer "Transformations, Skills and Learning" vor.

Technologischer Wandel als größte Kompetenzherausforderung

HR-Entscheidungsträger betonen, dass der technologische Wandel, insbesondere künstliche Intelligenz und Daten, die größte kompetenzbezogene Herausforderung der nächsten zwei Jahre darstellt. Allerdings fühlen sich 38% der Mitarbeitenden von diesem schnellen Wandel überfordert. Zudem wünschen sich viele eine gezielte Weiterbildung im Bereich der Soft Skills. Personalverantwortliche setzen verstärkt auf die Fähigkeit, sich flexibel auf Veränderungen einzustellen.

Kompetenzentwicklung als Schlüssel zum Erfolg

78 % der Mitarbeitenden und 90 % der HR-Verantwortlichen sehen in der Kompetenzentwicklung einen strategischen Hebel für den Geschäftserfolg. Als gemeinsame Aufgabe sehen dies 63 % der Mitarbeitenden und 66 % der Personalverantwortlichen. Zudem sind 92 % der Mitarbeitenden bereit, sich weiterzubilden. 58 % sind sogar bereit, einen Teil der Weiterbildungskosten selbst zu tragen.

Herausforderung "time to competency"

Die Personalverantwortlichen bewerten die Agilität ihrer Unternehmen bei der Kompetenzentwicklung als relativ hoch (7,2/10). Dennoch haben 44 % Schwierigkeiten, das Weiterbildungsangebot an den Bedarf des Unternehmens anzupassen. Zudem haben 43% der Mitarbeitenden das Gefühl, dass ihre Weiterbildungsbedürfnisse oft zu spät berücksichtigt werden.

Trends in der Weiterbildung

46% der Fortbildungen finden bereits online statt, 57% synchron. Besonders gefragt sind praxisnahe Trainings "on the job" (52 %) sowie interaktive und maßgeschneiderte Lernprogramme. KI spielt eine zentrale Rolle bei der Individualisierung von Trainings. 74 % der HR-Entscheider nutzen Learning Analytics zur Optimierung ihrer Angebote.

Die Umfrage wurde im Juni 2024 in neun Ländern durchgeführt, darunter die europäischen Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal und Spanien sowie Singapur in Asien und Brasilien, Mexiko und Chile in Lateinamerika. Befragt wurden insgesamt 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 469 Geschäftsführer oder Personal- und Weiterbildungsverantwortliche aus Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten.

