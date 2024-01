Deutsche Postcode Lotterie

471 Mal Neujahrsglück in Neumarkt: Postcode Lotterie verteilt 1,4 Millionen Euro in der Oberpfalz

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/Neumarkt i.d.Oberpfalz (ots)

Was für ein unerwarteter Start ins neue Jahr für 471 Neumarkter*innen, die am vergangenen Samstag von der Deutschen Postcode Lotterie überrascht wurden. Das Team in Rot hatte den Januar-Monatsgewinn mit insgesamt 1,4 Millionen Euro im Gepäck. Besonderen Grund zur Freude hatte eine Familie, die mit ihrem Los im gezogenen Postcode 92318 ME über unglaubliche 700.000 Euro jubeln durfte. Und auch der gute Zweck gewinnt bei der Soziallotterie immer, denn dank aller Teilnehmer*innen in Neumarkt durfte sich auch die Organisation Curatorium Altern gestalten gGmbH über einen Fördercheck in Höhe von 29.960 Euro freuen.

Dieser Monatsgewinn war ein ganz besonderer Segen für eine Familie: Sie waren die Alleingewinner des gezogenen Postcodes 92318 ME. Bei der Scheckübergabe liefen nicht nur Freudentränen, sondern Jubelschreie weckten auch die Nachbarn in dem ruhig gelegenen Wohngebiet in Neumarkt. Die Gewinner-Familie wohnt mit ihren erwachsenen Kindern und der 85-jährigen Oma unter einem Dach. Mit den gewonnenen 700.000 Euro wollen sie ihren Wunsch eines Mehrgenerationenhaushaltes auch künftig weiter verwirklichen und das Haus mit einem Anbau vergrößern. Da kommt der Postcode-Gewinn natürlich goldrichtig.

Bei der großen Scheck-Überraschung auf dem Rathausplatz ging am Mittag dann auch die Party für die Postleitzahl-Gewinnenden los: Fast 500 Neumarkter*innen feierten zusammen mit den Lotterie-Glücksboten Felix Uhlig und Giuliano Lenz sowie dem Team der Deutschen Postcode Lotterie. Insgesamt 471 Glückspilze mit der Postleitzahl 92318 haben sich zusammen gefreut, denn sie alle teilten sich ebenfalls 700.000 Euro. Bei insgesamt 613 Losen entsprach das 1.141 Euro je Los. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besaßen, gewannen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 76 Gewinner*innen durften sich somit über 2.282 Euro, 33 Gewinner*innen sogar über 3.423 Euro freuen.

Getreu dem Motto der Deutschen Postcode Lotterie "Zusammen gewinnen. Zusammen helfen." gewann auch der gute Zweck. Wie zum Beispiel die OrganisationCuratorium Altern gestalten gGmbH, die ältere Menschen mit und ohne Demenz unterstützt. Durch die Losbesitzer*innen in Neumarkt konnten Felix Uhlig und Giuliano Lenz der Organisation einen weiteren Förderscheck in Höhe von 29.960 Euro überreichen. Bereits zum siebten Mal wurde die gemeinnützige Initiative gefördert - mit insgesamt 215.642 Euro. Sabine Distler, Gründerin von Curatorium Altern gestalten gGmbH und Georg Weigl waren stellvertretend für die Organisation vor Ort und sichtlich gerührt von so viel Unterstützung: "Es ist wunderbar, dass die Neumarkter*innen so viel Unterstützung durch den Kauf ihrer Lose bieten.", freut sich Sabine Distler. "Mit der Förderung werden wir Kulturangebote für unter anderem demenzkranke Menschen anbieten. Dabei gehen wir zum Beispiel mit ihnen ins Kino und schauen Filme von früher. Es ist wundervoll zu sehen, wie sich die Betroffenen plötzlich wieder an besondere Stellen erinnern und diese Freude dann mit uns teilen." Weiteres, bereits umgesetztes Highlight für Sabine Distler, war ein Stadionbesuch mit insgesamt 40 demenziell veränderten Menschen: "In einem Fußballstadion auf dem Platz zu stehen und sich alles angucken zu können, mit Menschen, die hier augenscheinlich eigentlich nicht hingehören, war ein großartiger Moment für alle Teilnehmer*innen."

Bayern im zehnten Postcode-Glück

Die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Bayern konnten sich bereits über neun Monatsgewinne freuen. Im März 2023 jubelten Gewinner*innen in Neuhaus am Inn über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Im Januar des vergangenen Jahres feierten 425 Glückspilze eine große Postcode-Party in Olching. Bereits zum zehnten Mal reiste nun das Team der Deutschen Postcode Lotterie nach Bayern, um Teilnehmende mit einem Monatsgewinn zu überraschen. Schon einmal war es nicht weit weg von Neumarkt in der Oberpfalz: Im Mai 2018 freute sich Doreen* aus dem rund 50 Kilometer entfernten Kelheim.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über5.000 soziale und grüne Projekte mit mehr als 220 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den größten, privaten Fördermittelgebern der Welt.

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos und Kai Pflaume.

Original-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell