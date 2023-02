HÄUSER

HÄUSER-AWARD 2024: Häuser mit Zukunft: Gesucht werden Einfamilienhäuser von heute für die Anforderungen von morgen: flexibel, nachhaltig und schön

In Zeiten von Energiekrise, Klimaveränderungen und knapper werdenden Ressourcen sowie angesichts einer alternden, zunehmend fragmentierten Gesellschaft steht auch die Architektur vor großen Herausforderungen. Umdenken ist das Gebot der Stunde. Für den HÄUSER-AWARD 2024 werden deshalb beispielhafte Projekte gesucht, die Maßstäbe setzen in puncto Nachhaltigkeit, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit: Häuser von heute für die Anforderungen von morgen. Gebäude, die sich mit raffiniert geplanten Grundrissen wandelnden Wohnbedürfnissen und Lebenssituationen anpassen. Entwürfe, die auf energieeffizientes und ressourcenschonendes Bauen setzen, auf klimafreundliche Materialien oder neue Konstruktionsweisen. Aber auch Projekte, die sparsam mit Grund und Boden umgehen - oder sich nur der Veränderung im Bestand widmen. Neben Neubauten können daher auch ausdrücklich Umbauten und Erweiterungen eingereicht werden.

Anne Zuber, Chefredakteurin HÄUSER: "Für den HÄUSER-AWARD 2024 suchen wir klug geplante und gestalterisch anspruchsvolle Wohnhäuser, und damit vor allem gute, attraktive Architektur. Denn letztlich entscheiden die gestalterischen, atmosphärischen und funktionalen Qualitäten über die Dauerhaftigkeit und Zukunftstauglichkeit eines Hauses."

Der international renommierte und jährlich ausgeschriebene Architekturpreis HÄUSER-AWARD wird bereits zum 21. Mal ausgerufen. Teilnahmeberechtigt sind Architektinnen und Architekten aus ganz Europa. Die HÄUSER-Redaktion verleiht den Award gemeinsam mit dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, dem Verband Privater Bauherren e.V. (VPB), JUNG und Parkett Dietrich. Ausgelobt wird ein Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro. Zusätzlich zahlt der VPB jedem Bauherrn oder jeder Bauherrin eines preisgekrönten Hauses eine Prämie von 1.000 Euro. Diese entfällt, wenn Bauherr oder Bauherrin zugleich Architekt oder Architektin des Hauses sind. Auch 2024 verleiht HÄUSER in Kooperation mit Parkett Dietrich wieder den Interior-Preis für die herausragende Qualität einer innenräumlichen Gestaltung. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.

Einsendeschluss ist Dienstag, der 2. Mai 2023. Es gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs veröffentlicht HÄUSER voraussichtlich im April 2024. Die Gewinner werden außerdem im Rahmen einer Preisverleihung auf den JUNG Elbgesprächen in Hamburg offiziell bekanntgegeben und geehrt. Zudem sollen die besten Projekte in einem begleitenden Buch vorgestellt werden. Des Weiteren ist geplant, die Siegerprojekte in Kooperation mit dem Nachrichtensender n-tv in Form von Kurzfilmen zu präsentieren.

Detaillierte Informationen zu den Wettbewerbsbedingungen sowie die Teilnahmeformulare können im Internet unter www.haeuser-award.de abgerufen werden.

Die Gewinner des HÄUSER-AWARD 2023 werden in der HÄUSER Ausgabe 02/2023 vorgestellt, die am 17. April 2023 erscheint. Die Preisverleihung findet am 13. April auf den JUNG Elbgesprächen in Hamburg statt.

