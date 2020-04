Deutsche-Medienmanufaktur (DMM), ESSEN&TRINKEN

AUDIOCOOKING & REZEPTE: Digitales Bezahlangebot jetzt bei ESSEN & TRINKEN

Hamburg/ Münster (ots)

Mehr als 17.000 Rezepte mit Vorlesefunktion/ DMM führt erstes umfassendes Paid-Angebot im Foodsegment ein/ Werbefreies Abonnement für 0,99 Euro monatlich

Die Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) bringt das erste umfassende Paid-Angebot im Foodsegment auf den Markt und startet heute mit AUDIOCOOKING & REZEPTE von ESSEN & TRINKEN. Es ergänzt die ESSEN & TRINKEN-Familie um ein weiteres Premium-Produkt: mit mehr als 17.000 Rezepten, einem sprechenden Kochassistenten, detaillierter Suchfunktion und personalisierbarem Kochbuch. Das Abonnement kostet zum Start 0,99 Euro monatlich und ist werbefrei. Kochbegeisterte finden hier exklusive ESSEN & TRINKEN-Inhalte wie die neuesten Rezepte aus dem Magazin sowie Trends und Tipps aus der Food-Welt.

AUDIOCOOKING & REZEPTE ist als browserbasierte Web-App (https://audiocooking.de) und als mobile App erhältlich und lässt sich auf allen gängigen Geräten nutzen. Für die Sprachfunktion benötigt der User zusätzlich einen Smart-Speaker oder die "Google Assistant"-App.

AUDIOCOOKING & REZEPTE enthält mehr als 17.000 vertonte Rezepte. So können sich Nutzer*innen einfach Schritt für Schritt durch die Kochanleitung führen lassen und haben die Hände frei, um am Herd den Kochlöffel zu schwingen. Der sprechende Kochassistent beantwortet Fragen der Anwender*innen, wiederholt auf Zuruf einzelne Schritte oder pausiert. Er gibt zusätzliche Tipps und macht weitere Zubereitungsvorschläge. Als Besonderheit wurden für AUDIOCOOKING & REZEPTE ausgewählte Rezepte von einer menschlichen Stimme eingelesen. Das Kochbuch lässt sich nach individuellen Präferenzen filtern, und favorisierte Gerichte können im eigenen Profil gespeichert werden. Ergänzend gibt es Inspiration, Kochschulinhalte und Warenkunde.

Alexander v. Schwerin, Geschäftsführer Deutsche Medien-Manufaktur: "Mit AUDIOCOOKING & REZEPTE gehören wir zu den Vorreitern beim Thema Paid-Content im Segment der Foodmagazine. Wir erschließen damit eine neue Erlösquelle und unterstreichen unsere Technologieführerschaft. Die Anwendung funktioniert über 'Voice' - in einer Dimension, in der bisher noch kein anderer die Sprachfunktion nutzt. Ich freue mich, dass wir gerade jetzt - in einer Phase, in der Kochen und Genuss einen neuen Stellenwert erfahren - mit diesem innovativen Produkt auf den Markt gehen können."

Die DMM hat für AUDIOCOOKING & REZEPTE im Rahmen der Google News Initiative eine Anschubfinanzierung erhalten. Der Abschluss des Abonnements erfolgt über "Subscribe with Google" (SwG). Mit SwG kann jeder Nutzer die Angebote von Zeitungen und Magazinen über sein Google-Konto kaufen. Es ist Teil der Google News Initiative zur Förderung des Journalismus im digitalen Zeitalter.

Über die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM):

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, LIVING AT HOME, HOLLY, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS.

Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff

Gruner + Jahr GmbH

Leiterin Markenkommunikation

Telefon: 040 / 37 03 - 2468

E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.de

Internet: www.essen-und-trinken.de, https://audiocooking.de

Original-Content von: Deutsche-Medienmanufaktur (DMM), ESSEN&TRINKEN, übermittelt durch news aktuell