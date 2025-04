KfW

Junge Unternehmen und Start-ups aufgepasst - Die Bewerbungsphase für den KfW Award Gründen 2025 ist gestartet!

Unternehmen können sich ab sofort bewerben

Besonderer Fokus auf Nachfolge durch einen Sonderpreis

Der Award ist mit insgesamt 35.000 Euro dotiert

Die KfW ruft zur Bewerbung für den KfW Award Gründen 2025 auf. Vom 1. April bis zum 1. Juli können sich Unternehmen bewerben, die ab 2020 gegründet oder im Rahmen einer Nachfolge übernommen wurden. Die KfW zeichnet jährlich innovative Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Deutschland aus.

Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 35.000 Euro vergeben: Je ein Preis in Höhe von 1.000 Euro pro Bundesland und zusätzlich 9.000 Euro für den Bundessieg. Besonders hervorzuheben ist in diesem Jahr der Sonderpreis für Unternehmensnachfolge, der mit 5.000 Euro dotiert ist. Ein Publikumspreis in Höhe von 5.000 Euro im Anschluss des Wettbewerbs ergänzt die Auszeichnungen.

Die Jury sucht kreative und innovative Konzepte, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg versprechen, sondern auch soziale Verantwortung, gesellschaftlichen Mehrwert und ökologische Nachhaltigkeit in den Fokus rücken.

Die feierliche Preisverleihung der Siegerinnen und Sieger findet am 6. November 2025 in Berlin statt und wird von n-tv begleitet. Alle Preisträgerinnen und Preisträger erhalten professionelle PR-Unterstützung.

Die KfW Capital verleiht an diesem Abend auch wieder den KfW Capital Award. Weitere Details folgen zum Start der Bewerbungsphase am 15. April.

Details zur Bewerbung und weitere Informationen finden Sie unter: Erfolgreiche Gründungen gesucht - Bewerbung bis 1. Juli 2025 möglich | KfW Award Gründen

Die KfW unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer außerdem mit Förderprogrammen bei der Gründung oder Unternehmensnachfolge: Förderprodukte für Gründung und Nachfolge | KfW

Pressekontakt KfW Award Gründen:

PEPERONI Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel GmbH

Daniela Bäumler, Tel.: 030 25 77 17-96, E-Mail: Kfw_award@peperoni.berlin

