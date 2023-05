KfW-Kreditmarktausblick: Kreditnachfrage der Unternehmen im Rückwärtsgang

Frankfurt am Main (ots) - - Seit 2009 starker Anstieg der Climate-Tech Finanzierungen in Deutschland - Höchstwert von 2,6 Mrd. EUR im Jahr 2021, Rückgang auf 1,6 Mrd. EUR in 2022 im Zuge des Abschwungs an den weltweiten VC-Märkten - Dealvolumen bezogen auf die am Markt aktiven Start-ups in den USA rund das 4,7 fache höher als in Deutschland ...

