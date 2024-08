Kindernothilfe e.V.

Schulbeginn in der Ukraine: 3,8 Millionen Kinder müssen im Krieg lernen

Am 1. September beginnt in der Ukraine das dritte Schuljahr unter Kriegsbedingungen. An einen geregelten Schulalltag können 3,8 Millionen Kinder weiterhin nicht denken. Auch wenn Angriffe auf Bildungseinrichtungen nach dem humanitären Völkerrecht rechtswidrig sind, bombardiert Russland weiterhin Schulen und Krankenhäuser. "In diesem Krieg kämpfen nicht nur Soldaten, sondern auch Kinder - um ihr Recht auf Bildung", betont Kindernothilfe-Vorstandsmitglied Carsten Montag. Zerstörte Infrastruktur, Stromausfälle und Fachkräfte- sowie Lehrbuchmangel vergrößern die Bildungslücken bei Kindern und Jugendlichen. Die Kindernothilfe und ihre ukrainischen Partnerorganisationen unterstützen mit ergänzenden Bildungsangeboten und psychosozialer Hilfe.

"Es sind immer wieder die Kinder, die in bewaffneten Konflikten besonders leiden. Der Krieg hat massive Folgen auf die Bildung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen", so Montag. Laut Kindernothilfe-Partner SavED ist ein Drittel der ukrainischen Schüler*innen ins Ausland geflohen, ein anderes Drittel lernt durch Online-Unterricht und nur das letzte Drittel kann noch zur Schule gehen. Die Angst vor und die Gefahr von weiteren Angriffen bleiben, zumal viele Schulen nicht genügend Schutzräume haben. Stattdessen stehen oft nur feuchte Kellerräume zur Verfügung, in denen die Kinder krank werden, berichtet der Kindernothilfe-Partner NGO Girls.

Fernunterricht ist jedoch nicht immer möglich. "In großen Städten ist er einfacher umzusetzen als in kleineren. Zudem haben russische Soldaten in ehemals besetzten Orten häufig Computer und andere Geräte für den Zugang zum Online-Unterricht gestohlen", erklärt SavED. Außerdem erschweren Stromausfälle den Fernunterricht. "Das beeinträchtigt die Qualität des Unterrichts und verschlechtert die schulischen Leistungen der Schüler*innen", stellt Myrne Nebo, ein weiterer Partner der Kindernothilfe, fest. SavED organisiert deshalb für 1 000 Kinder sogenannte Blackout-Rucksäcke, die mit einem Reflektor, einer Taschenlampe, kabellosen Kopfhörern und einer Powerbank ausgestattet sind, um Stromausfälle zu überbrücken.

Für Kinder, die ohne Präsenzunterricht auskommen müssen, sind außerschulische Aktionen und Bildungszentren daher umso wichtiger. So bereitet etwa der Kindernothilfe-Partner Voice of Romni derzeit eine Feier zum Beginn des neuen Schuljahres vor. Das Programm umfasst unter anderem Tanzworkshops und wissenschaftliche Experimente. Damit die Kinder und Jugendlichen trotzdem möglichst viel Kontakt untereinander haben können, helfen alle Partner zudem mit psychosozialer Unterstützung und offenen Begegnungsangeboten.

Die Flucht der Menschen beeinflusst das Bildungssystem stark. "Unter den Geflüchteten sind viele Lehrerinnen. Die fehlen nun", erklärt Carsten Montag. Vor allem im Bereich Mathematik und Lesen gibt es mittlerweile Defizite bei ukrainischen Kindern und Jugendlichen. "Ohne Bildung hat die Ukraine keine Zukunftsperspektive", sagt Montag.

