Kindernothilfe e.V.

Kindernothilfe: Einladung zur Jahrespressekonferenz

Duisburg (ots)

Was? Jahrespressekonferenz der Kindernothilfe

Wann? 21. Juni, 11:00 Uhr

Wo? Kindernothilfe e. V. | Düsseldorfer Landstraße 18, 47249 Duisburg

Am 21. Juni lädt die Kindernothilfe zur jährlichen Pressekonferenz in ihre Geschäftsstelle nach Duisburg ein. Neben der Vorstellung des Geschäftsberichtes sowie des Jahresergebnisses der Kinderrechtsorganisation wird es vor allem um ihre Arbeit rund um den Krieg in der Ukraine gehen.

Die ukrainische Programm-Managerin Lana Solapanova vom Kindernothilfe-Partner "Myrne Nebo" aus Charkiw wird anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Außerdem ist die Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann für Fragen rund um das vergangene Jahr und die weltweite Arbeit der Kindernothilfe vor Ort.

Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe rund 2,3 Millionen Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 33 Ländern, um ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell