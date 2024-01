BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Der LAC Eichsfeld aus Thüringen ist für seine Initiative "Guidenetzwerk Deutschland" mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold 2023 ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Olaf Scholz überreichte die bedeutendste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen in Deutschland gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Thomas Weikert, und der Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, in Berlin. Mehr dazu jetzt:

Und ganz stolz waren auch die Gewinner. Der LAC Eichsfeld aus Thüringen hat sich dem Sport für Blinde und Sehbehinderte verschrieben. Spezielle Guides helfen Menschen mit Handicap beim Joggen. Und das wird mit dem Preisgeld von 10.000 Euro noch erweitert.

Platz 2 für den Turnklubb, der Verein aus Niedersachsen wurde für seine Initiative "Schwimmoffensive Hannover - eine Region lernt schwimmen" mit einem Preisgeld von 7.500 Euro bedacht.

Rang drei und 5.000 Euro gingen an die BSG Feuerwehr Hamburg. Die TFA-Sparte der Betriebssportgemeinschaft, die "Toughest Firefighter Alive", hatte sich mit dem Engagement "Einsatz für die Retter der Feuerwehr verschrieben. Die Feuerwehrleute halten sich so besonders fit.

Neben dem Deutschen Olympischen Sportbund unterstützen auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken den Wettbewerb.

Mehr dazu unter sterne-des-sports.de.

