"Glück ist..." - ...das Motto zum 50. Jubiläum des Jugendwettbewerbs "jugend creativ"

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Mit unglaublichen 700.000 Wettbewerbsbeiträgen pro Jahr, davon allein 500.000 aus Deutschland ist der Internationale Jugendwettbewerb "jugend creativ" weltweit der größte seiner Art und hat dafür sogar einmal einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde erhalten. Seit ihn die Volksbanken und Raiffeisenbanken 1970 ins Leben gerufen haben, sind über 90 Millionen Beiträge eingegangen. Um sich das mal bildlich vorzustellen: Das sind 700 Fußballfelder voll mit Kunstwerken. Und es sollen natürlich noch viel mehr werden. Vom 1. Oktober 2019 bis 21. Februar 2020 können Kinder und Jugendliche deshalb wieder ihre Bilder, Kurzfilme und Quizlösungen einreichen, diesmal zum Thema "Glück ist...". Eine prominente Schirmherrin hat die Jubiläumsrunde natürlich auch - die wunderbare Schauspielerin Iris Berben. Oliver Heinze hat sich mit ihr unterhalten.

Sprecher: Jeder kann kreativ sein. Manchmal braucht man nur ein bisschen mehr Mut, sich einfach mal auszuprobieren. Der "jugend creativ"-Wettbewerb fördert das, weshalb auch Iris Berben sehr gern die Schirmherrschaft im Jubiläumsjahr übernommen hat.

O-Ton 1 (Iris Berben, 12 Sek.): "Es gibt den jungen Menschen einfach viel Spielraum, sich auszuprobieren und ihre Meinung, ihre Sicht auf die Welt oder auch auf alles andere den anderen zu zeigen. Und deshalb unterstütze ich den Jugendwettbewerb natürlich sehr, sehr gerne."

Sprecher: Erklärt die beliebte Schauspielerin, für die Kreativsein eine ganz wichtige Rolle einnimmt.

O-Ton 2 (Iris Berben, 21 Sek.): "Kreativität bildet einen Charakter. Grundsätzlich tut es ja überhaupt Menschen gut, etwas zu erschaffen oder etwas beizutragen, die eigenen Fantasien auszuleben, Grenzen zu erkunden. Und man muss Kindern natürlich in ihrer Entwicklung so viele Möglichkeiten geben, sich auszuprobieren, und so breit gefächert wie überhaupt nur möglich."

Sprecher: Dazu brauchen sie entsprechend Raum. Wettbewerbe wie dieser bieten auch nach Ansicht von Iris Berben einen wunderbaren Rahmen dafür.

O-Ton 3 (Iris Berben, 21 Sek.): "Da finden Kinder Anerkennung, da gibt es Lob, da gibt es Auszeichnung - und das ist wichtig, damit die Kreativität gefördert wird, aber es ist natürlich noch viel wichtiger, um das Selbstbewusstsein dieser Kinder zu stärken. Und so eine langjährige Initiative wie jugend creativ, die leistet hier einen absolut wertvollen Beitrag der Kreativitätsförderung."

Sprecher: Das diesjährige Thema "Glück ist..." lässt dabei jede Menge Spielraum, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen. Denn Glück ist unglaublich vielseitig und kann für jeden etwas ganz anderes bedeuten.

O-Ton 4 (Iris Berben, 17 Sek.): "Glück ist so individuell, aber was uns alle dann verbindet, sind, glaube ich, die Flügel, die einem in diesem Moment wachsen, wenn man Glück empfindet. Und darum finde ich dieses Motto auch so spannend, weil, was empfinden Kinder als Glück und Jugendliche als Glück? Darauf bin ich so gespannt."

Abmoderationsvorschlag:

Mehr Infos zum Wettbewerb, an dem Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre teilnehmen können, gibt's im Netz unter www.jugendcreativ.de. Die Wettbewerbsunterlagen bekommt man bei allen teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken - und dort kann man auch seine kreativen Beiträge zum Thema "Glück ist..." vom 1. Oktober 2019 bis zum 21. Februar 2020 abgeben. Noch einfacher geht's übrigens mit selbstgedrehten Kurzfilmen: Die werden einfach nur auf dem Videoportal www.jugendcreativ-video.de hochgeladen.

