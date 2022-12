Stuttgarter Nachrichten

Die Bundesregierung hatte die G7-Präsidentschaft inne. Kanzler Scholz hat seine Sache gut gemacht.

Kommentar Stuttgarter Nachrichten zu G7/Deutschland (ots)

An der Spitze der G7 hat Scholz seinen Beitrag dazu geleistet, dass die westlichen Demokratien geschlossen an der Seite der Ukraine stehen. Er ist als fertiger Politiker ins Amt gekommen. Er wird sich kaum noch ändern. Deutschland geht also mit einem Regierungschef ins neue Jahr, der leise spricht, dem die Bündnispartner aber sehr wohl zuhören. Scholz stimmt sich international gut ab. Und er nimmt sich, etwa bei Entscheidungen über Waffenlieferungen, seine Zeit. Ein Kanzler, der sich außenpolitisch nicht treiben lässt, auch nicht von der öffentlichen Debatte im eigenen Land: es könnte Schlechteres geben in Zeiten, in denen es wieder um Krieg und Frieden geht.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell