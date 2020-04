Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Forderung nach einem Recht auf Heimarbeit

Selbst in der aktuellen Coronavirus-Höchstsaison, in der Unternehmen so ziemlich alle möglichen Tätigkeiten in die Wohnungen ihrer Mitarbeiter verlegen, arbeitet gerade mal ein Viertel der Beschäftigten im Homeoffice. Da fangen die Probleme eines Rechts auf Heimarbeit an. Aber sie hören dort nicht auf. Schließlich erledigt sich auf diese Weise nicht alles, was sich per Laptop, Telefon oder Videoschalte durchführen lässt, in derselben Zeit und Qualität wie an einem gewerblichen Arbeitsplatz. Von leichter, schneller, besser ganz zu schweigen. Selbst noch so umfangreiche Homeoffice-Regeln stoßen an Grenzen der Machbarkeit.

