Stuttgarter Nachrichten

zur Star Wars-Premiere

Stuttgart (ots)

Die neun Hauptfilme und zwei Ableger der Sternensaga "Star Wars" haben seit 1977 sagenhafte neun Milliarden Dollar (rund 8,1 Milliarden Euro) eingespielt. Das Publikum strömt in die Kinos, immer neue Generationen Halbwüchsiger springen darauf an. Daran wird auch der Abschluss der ursprünglich von George Lucas erdachten Filmreihe mit der frisch gestarteten Episode IX nichts ändern: Der Unterhaltungskonzern Disney, der 2012 alle Rechte an "Star Wars" von Lucas erworben hat, lässt den Mythos in immer neuen Ablegern und Serien weiterleben.

