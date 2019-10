Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Seenotrettung

Stuttgart (ots)

Seehofers Plan betrifft eine sehr kleine Gruppe. Hier wird nicht die "große Flüchtlingsfrage" gelöst, sondern ein akutes humanitäres Problem sehr pragmatisch angegangen. Seit Juli 2018 hat Deutschland 565 aus Seenot Geretteten Aufnahme in Deutschland zugesagt. 225 kamen tatsächlich. Insgesamt wurden 2199 Menschen geborgen. Es sind unwürdige Bilder, wie Kapitäne darum betteln müssen, um mit Menschen am Rande der Erschöpfung Häfen anlaufen zu können. Dass dies nicht so bleiben kann, sollte in einer dem christlichen Menschenbild verpflichteten Partei selbstverständlich sein. Leider ist es das nicht.

