Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Scheu der Deutschen, in Aktien zu investieren

Stuttgart (ots) - Anleger - Frauen wie Männer - sollten sich vom Aktienkauf nicht abschrecken lassen, wenn sie ein paar Grundregeln beachten. Es klingt simpel, wird aber gerne vergessen: Nicht auf Geheimtipps vertrauen und nicht auf einzelne Firmen setzen, das ging schon bei der Telekom schief. Besser ist es, Anteile an einem weltweit gestreuten Aktienfonds oder Indexfonds zu kaufen, um das Risiko zu streuen. Sein Geld in Raten investieren, am besten einen Sparplan abschließen. Nur Aktienfonds kaufen, wenn man auf das Geld zehn bis 15 Jahre verzichten kann, damit man Talfahrten an der Börse durchstehen kann.

