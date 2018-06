Stuttgarter Nachrichten: zu Griechenland

Stuttgart (ots) - Der Erfolg ist groß. Griechenland kriecht nach acht Jahren wieder unter dem Rettungsschirm hervor, den seine Euro-Partner, die EU und zeitweise der Internationale Währungsfonds über das hoffnungslos verschuldete Land gespannt haben. Falsch wäre es indes, über den Erfolg den Preis zu vergessen. Da sind die 274 Milliarden Euro, die Griechenland schon bekommen hat, noch der kleinere Posten. In den Sternen steht, welche Folgen es haben wird, dass die EZB die Geldmenge in beispielloser Weise aufgebläht hat. Gesellschaftspolitisch steckt darin gewaltige Sprengkraft. Wie viel genau wird sich erst in Jahren oder Jahrzehnten zeigen. Wessen Lebensversicherungen, Renten oder Anleihenfonds dann zum Flop geworden sind, den wird es auch nicht trösten, dass zum Beispiel der deutsche Staat an der Rettung Griechenlands Zins-Milliarden verdient hat.

