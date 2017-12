Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Diskussion um die Große Koalition in der SPD:

Stuttgart (ots) - Die SPD-Spitze tut sich mit dem Gedanken an eine große Koalition schwer. Vielleicht tut sie auch nur so. Sie murrt und knurrt. Auf das dies die Parteibasis hört und glaubt. Und ihm am Ende folgt. Auch wenn 2018 in Berlin ohne Begeisterung wieder schwarz-rot geflaggt werden muss. Da dürften Martin Schulz und die Bundeskanzlerin nicht anders ticken als die große Mehrheit der Bundesbürger, die sich fürs kommende Jahr besonders eines vorgenommen haben: Stressabbau.

