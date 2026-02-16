TÜV NORD GROUP

TÜV NORD erhält ISO/IEC 42001 Akkreditierungen

Zertifizierung von Managementsystemen für künstliche Intelligenz (AIMS)

Essen / London / Son en Breugel (ots)

Mit dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wachsen die Anforderungen an Sicherheit, Transparenz und zuverlässige Kontrolle von KI-Systemen. TÜV NORD ist weltweit eine der ersten Zertifizierungsstellen, die akkreditiert ist, um nach ISO/IEC 42001 Managementsysteme für künstliche Intelligenz (AIMS) zu zertifizieren. Die Akkreditierung erfolgte sowohl durch die britische Akkreditierungsstelle UKAS als auch durch die niederländische Akkreditierungsstelle RvA.

Die ISO/IEC 42001 ist der weltweit erste Standard für Managementsysteme im Bereich KI. Sie schafft einen Rahmen, um KI-Systeme verantwortungsvoll und effektiv zu implementieren, einzusetzen und Risiken einzudämmen. So sollen Menschen und Gesellschaft geschützt und die Einhaltung von ethischen, datenschutzrechtlichen sowie sicherheitstechnischen Anforderungen gewährleistet werden.

Der Akkreditierungsprozess wurde vom United Kingdom Accreditation Service (UKAS) und dem niederländischen Raad voor Accreditatie (RvA) gemeinsam durchgeführt, um Synergien zu nutzen und den Prozess zu beschleunigen. Die Abstimmung mit den Akkreditierungsstellen begleitete das Globale Akkreditierungs- und Regulierungsmanagement der TÜV NORD GROUP, GARM, das seit dem 1. Januar 2025 zentrale Anlaufstelle für Akkreditierungsfragen ist und sich unter anderem für die Harmonisierung von Akkreditierungen einsetzt und den Kontakt zu internationalen Akkreditierungsstellen weiter ausbaut.

"Die Akkreditierung ist ein Meilenstein in unserer Mission, den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien weltweit zu fördern. Wir haben uns dazu verpflichtet, die höchsten Standards zu etablieren und einzuhalten, um das Vertrauen in KI-Systeme zu stärken. Die Akkreditierung unterstreicht unsere Rolle als Vorreiter in der internationalen Zusammenarbeit und als zuverlässiger Partner für Unternehmen, die ihre KI-Prozesse sicher und effizient gestalten wollen", so Dr. Dirk Stenkamp, CEO TÜV NORD AG.

TÜV NORD wird in Zukunft weltweit Unternehmen nach ISO/IEC 42001 zertifizieren.

