EURO Kartensysteme GmbH

PIN schützen, Betrug verhindern

Frankfurt/Main (ots)

Ob am Geldautomaten oder an der Supermarktkasse: Immer wieder versuchen Kriminelle, Geheimzahlen auszuspähen und Zahlungskarten betrügerisch einzusetzen. Dabei nutzen sie gezielt Momente der Unachtsamkeit. Die gute Nachricht: Wer ein paar einfache Verhaltensregeln beachtet, kann sich wirksam schützen.

Die wichtigsten Tipps auf einen Blick:

  • PIN-Eingabe stets mit der freien Hand, dem Geldbeutel oder einem anderen Gegenstand abschirmen.
  • An Geldautomaten und Kassen ausreichend Abstand zu anderen Personen halten und Ablenkungen vermeiden.
  • Nach dem Bezahlen gehört die Karte sofort zurück ins Portemonnaie, damit sie nicht versehentlich liegen bleibt.
  • PIN sicher im Kopf behalten; hilfreiche Merktechniken bietet www.pin-im-sinn.de.
  • PIN niemals an Dritte weitergeben, auch nicht an Familienangehörige oder andere Vertrauenspersonen.
  • Banken und Sparkassen sowie seriöse Unternehmen fragen grundsätzlich nicht nach der PIN oder anderen sensiblen Daten.
  • Bei Verlust oder Diebstahl die Zahlungskarte sofort sperren lassen, rund um die Uhr unter 116 116*.
  • Im Falle eines Diebstahls ist eine Anzeige bei der Polizei erforderlich. Dort kann die Karte auch für Zahlungen per Unterschrift gesperrt werden (KUNO-Sperre).

* Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch der Anruf bei der 116 116 aus dem deutschen Festnetz ist gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und aus dem Ausland (+49 116 116) können Gebühren anfallen. Sollte der Sperr-Notruf in seltenen Fällen nicht erreichbar sein, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30 40504050.

Pressekontakt:

EURO Kartensysteme GmbH
Sandra Königstein
Tel.: 069 / 979454552
E-Mail: sandra.koenigstein@eurokartensysteme.de

Agentur Schwarz & Sprenger GmbH
Anja Schneider
Tel.: 089 / 215378870
E-Mail: anja.schneider@schwarz-sprenger.de

Original-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell

