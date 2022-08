Forsa-Umfrage: Was ist schlimmer als ein Zahnarztbesuch?

Jobware GmbH

Paderborn (ots)

Dass ein Zahnarztbesuch bei den meisten Menschen Unbehagen auslöst, ist kaum überraschend. Dass es jedem Dritten beim mobilen Bewerben (32%) genauso geht, erstaunt. Während Arbeitgeber händeringend nach Mitarbeitern rufen - besser schreien- fühlen sich die Angesprochenen vielfach schon vor dem Absenden der Bewerbung gequält.

Mobiles Bewerben: Schmerzhaft wie eine Zahnbehandlung?

Noch schlimmer als Zahnarzt oder mobiles Bewerben sind nur noch die jährliche Steuererklärung (39%) oder der Gang allein ins Kino (43%). Selbst das Geschirrspülen wird als angenehmer empfunden als das Bewerben per Smartphone. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag der Jobbörse Jobware.

Ursache hierfür sind Erfahrungen mit den Online-Bewerbungsformularen der Unternehmen, die auf mobilen Endgeräten scheinbar sehr häufig mehr schlecht als recht funktionieren, zu lang und zeitaufwändig sind. Das raubt den Bewerbern offensichtlich den letzten Nerv.

Eine Brücke bauen da Tools wie bewerbung2go.de. Anschreiben und Lebenslauf werden hier mit wenigen Klicks per Smartphone selbst generiert, Bewerber können sich so ganz schnell bei vielen Unternehmen bewerben. Den gedanklichen Durchbruch bringen hunderte branchenspezifische Vorlagen. So macht es bewerbung2go.de jedem leicht und der neue Job ist in Sicht.

Die Forsa-Befragung wurde im Auftrag der Jobbörse Jobware im Januar 2022 durchgeführt. Per repräsentativer Zufallsauswahl wurden 1.011 erwerbstätige Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit im Alter von 18 bis 60 Jahren befragt. Weiterführende Informationen unter: presse@jobware.de

