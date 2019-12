Jobware GmbH

Jobware: Beste Stellenanzeige kommt aus der Versicherungsbranche

Bewerber wählen Inserat der CONCORDIA Versicherungen zur besten Stellenanzeige des Monats

Paderborn (ots)

Die Jobbörse Jobware macht sich stark für exzellentes Recruiting. Daher dürfen ihre Nutzer allmonatlich im Rahmen eines Online-Votings die beste Stellenanzeige küren und damit die Messlatte für gelungene Anzeigendesigns neu ausrichten: Die begehrte Auszeichnung "Beste Stellenanzeige" im Monat Oktober geht an die CONCORDIA Versicherungen.

Mit einem markanten Design - im unverkennbaren Corporate Design von CONCORDIA - weiß der Versicherer die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale prominent in Szene zu setzen. Und mittels Einbindung einer 360-Grad-Panoramagalerie wird dem Bewerber ein virtueller Rundgang durch die moderne Firmenzentrale in Hannover geboten. Ins Auge sticht insbesondere auch der Blick in einen weitläufigen Park und in die Betriebskantine. Abgerundet wird die Anzeige durch das Foto des Ansprechpartners, der sich auf die Kontaktaufnahme freut.

"Mit über 1,3 Millionen Kunden stellen wir bundesweit zeitgemäße und lebensnahe Versicherungslösungen für Privatkunden, Gewerbetreibende und die Landwirtschaft. Um diese Aufgabe auch in der Zukunft bewältigen zu können, benötigen wir ein starkes Recruiting und Stellenanzeigen, die die Aufmerksamkeit potenzieller Bewerber auf uns lenken. Dank eines neuen Anzeigenkonzepts, das eine 360-Grad-Panoramagalerie umfasst, erhalten wir spürbar mehr Bewerberrücklauf und positives Feedback", freuen sich Frau Deike Niemeyer und Frau Eva-Maria Gellert von CONCORDIA Versicherungen, über die Auszeichnung "Beste Stellenanzeige".

Dass einzigartige Anzeigenlayouts Bewerber begeistern, ist selbstverständlich und durch Eye-Tracking-Studien belegt. Wem es gelingt, die Augen der Zielgruppe auf sich zu ziehen und sich als attraktiver Arbeitgeber einzuprägen, hat beim Wettbewerb um Talente die Nase vorne. Jobware präsentiert regelmäßig die "Beste Stellenanzeige": Jeden Monat darf unter https://www.jobware.de/award/ aufs Neue abgestimmt werden.

Weitere Informationen über Jobware finden Sie hier: https://www.jobware.de/Ueber-Jobware/

Pressekontakt:

Jobware GmbH

Christian Flesch

E-Mail: presse@jobware.de

Tel: 05251 5401-130

www.jobware.de

Original-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell