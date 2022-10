Philip Morris GmbH

Deutliches Zeichen für den Umweltschutz und gegen achtloses Wegwerfen von Müll: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligten sich an Müllsammelaktion der Philip Morris GmbH

Bild-Infos

Download

Gräfelfing (ots)

Bei einer gemeinsamen Müllsammelaktion engagierten sich am 11. Oktober Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Philip Morris GmbH in Gräfelfing. Mit dieser Aktion im Umfeld des Firmengeländes setzten sie ein wichtiges Zeichen für eine saubere und müllfreie Umwelt.

"Jeder von uns trägt Verantwortung für die Umwelt, sowohl im Großen als auch im Kleinen" sagt Beate Ernst, Managerin Sustainability bei Philip Morris Deutschland. "Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass insbesondere im Bereich des Umweltschutzes vermeintlich kleine Ursachen große Wirkungen haben können. So bleibt gerade in Grünflächen der Müll sehr lange präsent und verschmutzt auf Dauer die Umwelt."

Viele Konsumentinnen und Konsumenten werfen immer noch Produkte oder deren Verpackungen nach dem Gebrauch achtlos in die Umwelt. Ernst weiter: "Das leichtsinnige Wegwerfen von Müll und im Speziellen von Zigarettenstummeln wird zu oft als unbedachte Nebensächlichkeit betrachtet. Wir möchten mit dieser Müllsammelaktion dafür sensibilisieren, wie wichtig der richtige Umgang mit Kleinstmüll wie Zigarettenstummeln ist. Taschenaschenbecher sind zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, gebrauchte Tabakfilter zu verwahren, bis eine umweltgerechte Entsorgung im Restmüll möglich ist."

Neben dem Philip-Morris-Team in Gräfelfing engagierten sich auch zwei Außendienst-Teams des Unternehmens in Landsberg am Lech sowie in Köln. Eine weitere Sammelaktion wird zeitnah im Frankfurter Einzugsgebiet gestartet.

Philip Morris steht zu seiner Verantwortung für Umwelt und Nachhaltigkeit. Neben der Verankerung der Grundsätze des nachhaltigen Designs in ihrer Produktentwicklung, hat das Unternehmen ebenfalls wirksame Lösungen für die Abfallentsorgung nach dem Verbrauch eingeführt, verfolgt das Prinzip der Abfallvermeidung und fördert die verantwortungsvolle Entsorgung seiner Produkte am Ende ihres Lebenszyklus.

Nachhaltigkeit bei Philip Morris International (PMI)

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Für PMI geht es bei Nachhaltigkeit um das Schaffen von langfristigen Werten bei gleichzeitigem Minimieren der negativen Auswirkungen seiner Produkte, Betriebsabläufe und Wertschöpfungsketten. Wir sehen darin eine grundlegende Chance für Innovation, Wachstum sowie eine zweckgerichtete, wirkungsorientierte und langfristige Wertschöpfung. Dementsprechend arbeiten wir hart daran, Nachhaltigkeit in jeden Aspekt unseres Geschäfts und unserer Aktivitäten zu integrieren.

Mehr Informationen: www.pmi.com/sustainability

Über Philip Morris International Inc. (PMI)

PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist.

Über die Philip Morris GmbH

Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 37 Prozent im Jahr 2021 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt.

Original-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuell