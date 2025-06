Techem GmbH

Energiesparmeister: Berufskolleg der Stadt Bottrop holt Klimaschutz-Preis in NRW und kämpft nun um den Bundessieg

Eschborn (ots)

Landessieg in Nordrhein-Westfalen mit 2.500 Euro Preisgeld und Patenschaft durch Techem

Online-Abstimmung für den Bundessieg bis zum 17. Juni 2025 auf www.energiesparmeister.de/voting

Preisverleihung am 27. Juni im Bundesumweltministerium in Berlin

Das Berufskolleg der Stadt Bottrop wurde im Energiesparmeister-Wettbewerb 2025 als Landessieger für Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Mit seinem Projekt "BKB goes green!" überzeugte das Kolleg die Jury durch vielfältige Maßnahmen zur Förderung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Dazu zählen unter anderem die Betreuung einer schuleigenen Photovoltaikanlage, die Begrünung des Schulhofs, Energieberatungen durch Schülerinnen und Schüler für Haushalte in Bottrop sowie Projektwochen zum Thema Nachhaltigkeit. Zusätzlich punkten konnte das Berufskolleg mit dem Unterrichtsfach Nachhaltigkeit, verstärkter Demokratiebildung und einem Workshop zu Fake-News, um Schülerinnen und Schüler gegen Falschmeldungen zum Klimawandel zu wappnen. Als Landessieger erhält die Schule 2.500 Euro Preisgeld sowie eine Patenschaft mit dem Energiedienstleister Techem.

Chance auf Bundessieg durch Online-Voting

Beim diesjährigen Energiesparmeister-Wettbewerb haben sich bundesweit rund 450 Schulen beworben. Als Landessieger Nordrhein-Westfalens tritt das Berufskolleg der Stadt Bottrop nun im Online-Voting gegen die Preisträger der übrigen 15 Bundesländer an. Noch bis zum 17. Juni kann unter www.energiesparmeister.de/voting abgestimmt werden. Gelingt der Schule der Bundessieg, erhält sie zusätzlich 2.500 Euro Preisgeld. Die feierliche Preisverleihung für alle Siegerschulen findet am 27. Juni im Bundesumweltministerium in Berlin statt.

Patenschaft übernimmt Energiedienstleister Techem

Neben dem Preisgeld erhält das Berufskolleg der Stadt Bottrop auch Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit. Die Patenschaft dafür übernimmt der Eschborner Energiedienstleister Techem. "Bei 'BKB goes green' stehen nicht die einzelnen kreativen Ideen im Vordergrund, es geht vielmehr darum, das gesamte Potenzial der Schule abzurufen. Und das gelingt den Schülerinnen und Schülern in außerordentlichem Maße", lobt Matthias Hartmann, CEO von Techem. "Jeder Bereich des Berufskollegs hat eigene Ideen, aber auch viel Know-how. Und das hilft allen, Neues zu entwickeln, Bewährtes zu verbessern und das Umdenken in unserer Gesellschaft voranzubringen."

Unterstützung mit Substanz

Die Unterstützung des Berufskollegs durch Techem ist Teil des umfassenden Engagements des Eschborner Unternehmens für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Als Pate steht Techem dem Berufskolleg nicht nur beratend zur Seite, sondern fungiert auch als Vorbild: Mit langjähriger Erfahrung und hoher Expertise im Bereich Energieeffizienz und Dekarbonisierung treibt das Unternehmen selbst aktiv den Wandel im Gebäudesektor voran und macht vor, wie das Streben nach mehr Nachhaltigkeit zum Kern eines erfolgreichen Geschäftsmodells werden kann. Techem setzt dabei auf smarte, geringinvestive Lösungen, basierend auf seiner digitalen Plattform für alle Verbrauchsarten, die darauf abzielen, mehr Transparenz über Energiedaten zu schaffen, Einsparpotenziale aufzudecken und praxistaugliche Lösungen für Vermieter, Mieter und weitere Zielgruppen zu entwickeln. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis der Wohnungswirtschaft unterstützt Techem so seine Kunden bei der Optimierung ihrer Prozesse, dem Heben von Werten sowie der Gestaltung eines resilienteren Asset Managements.

Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 2024 dokumentiert Techem unter anderem die Erweiterung seiner digitalen Plattform zur Verbesserung der Energieeffizienz, den Aufbau von über 1.500 Ladepunkten für Elektromobilität sowie eine Reduktion des eigenen CO2e-Ausstoßes um rund 18 Prozent seit 2020. Bis 2045 strebt das Unternehmen Klimaneutralität an - durch innovative Lösungen, strategische Partnerschaften und konkretes Handeln.

Über Energiesparmeister-Wettbewerb und co2online

Der Energiesparmeister-Wettbewerb (www.energiesparmeister.de) ist eine Aktion von co2online, unterstützt durch das Projekt "Online-Klimaschutzberatung für Deutschland" und gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. co2online realisiert den Schulwettbewerb im 16. Jahr in Folge und vergibt jedes Jahr Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro an engagierte Schulen.

Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de) steht für Klimaschutz, der wirkt. Mehr als 50 Energie- und Kommunikationsexperten machen sich seit 2003 stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch in privaten Haushalten auf ein Minimum zu senken. Unterstützt wird co2online unter anderem vom Bundesumweltministerium, dem Umweltbundesamt sowie von Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

