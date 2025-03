Techem GmbH

Zum Weltwassertag: Warmwasserverbrauch in deutschen Haushalten um 12 % gesunken - doch die Kosten steigen weiter

Analyse des Warmwasserverbrauchs von 1,4 Millionen Wohnungen in rund 200.000 Mehrfamilienhäusern

Warmwasserverbrauch zwischen 2012 und 2023 stark gesunken - bei gleichzeitigem Kostenanstieg

Digitale, geringinvestive Lösungen sorgen für bessere Effizienz von Warmwasser- und Heizsystemen

Während der Corona-Pandemie erreichte der Warmwasserverbrauch in deutschen Mehrfamilienhäusern ein Achtjahreshoch, nahm jedoch im Zuge der Energiekrise 2023 wieder ab. Dabei stiegen trotz des geringeren Verbrauchs die Warmwasserkosten für viele Verbraucher an. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Energiedienstleisters Techem, anlässlich des Weltwassertages am 22. März 2025, hervor.

Für die vom Techem Research Institute on Sustainability (TRIOS) durchgeführte Untersuchung wurden Verbrauchsdaten aus rund 200.000 Liegenschaften mit etwa 1,4 Millionen Wohnungen über den Zeitraum von 2012 bis 2023 ausgewertet. Blieb der Warmwasserverbrauch zwischen 2012 und 2019 nahezu konstant bei etwa 0,25 m³/m² Wohnfläche, stieg dieser während der Pandemie 2020 auf 0,26 m³/m² und sank bis 2023 auf 0,22 m³/m². Ähnliches gilt für den Kaltwasserverbrauch, der 2020 auf 0,53 m³/m² anstieg und sich 2023 auf 0,5 m³/m² reduzierte.

Trotz dieser Verbrauchsreduktion sind die Warmwasserkosten seit 2021 messbar gestiegen. Eine entscheidende Ursache ist die verringerte Effizienz der Warmwasseraufbereitung. Wird weniger Warmwasser verbraucht, bleibt es länger im Leitungssystem, was zu höheren Wärmeverlusten und damit steigenden Kosten führt.

Mit digitalen Lösungen zu mehr Effizienz und geringeren Wärmeverlusten

Hier sorgen digitale, geringinvestive Lösungen wie der Digitale Heizungskeller von Techem nicht nur für Transparenz hinsichtlich der korrekten Anlageneinstellung, sondern legen auch Potenziale für eine effizientere Warmwasserbereitung sowie Raumheizwärmeerzeugung offen. Mithilfe digitaler Sensorik und KI-basierter Fernanalyse werden Betriebszustände kontinuierlich überwacht, Handlungsempfehlungen abgeleitet und durch eine optimierte Einstellung die Energieeffizienz von Heizungsanlagen verbessert - und das für jede Anlage und jeden Energieträger. Auf diese Weise lassen sich durchschnittlich 15 Prozent Energie einsparen und Emissionen vermeiden.

Über TRIOS

Das Techem Research Institute on Sustainability (TRIOS) leistet Beiträge zur Ermittlung und Reduktion der betriebsbedingten Emissionen von Techem und führt darüber hinaus Datenanalysen und angewandte Forschungsarbeiten im Bereich Energieeffizienzverbesserung und Dekarbonisierung von Wohngebäuden durch.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/de oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

