Ausgezeichnet! Deutsche Wildtier Stiftung erhält Qualitätssiegel für Kinder-Internetseite

Hamburg (ots) - Wildtierfreund.de, die Kinder-Internetseite der Deutschen Wildtier Stiftung, ist am Dienstag, dem 27. November, mit dem Qualitätssiegel des Vereins Erfurter Netcode ausgezeichnet worden. Das begehrte Siegel wird für Seiten vergeben, die für Kinder besonders geeignet sind. Insgesamt wurden nur fünf Seiten prämiert. Der Erfurter Netcode ist eine Initiative mehrerer Landesmedienanstalten, der evangelischen und der katholischen Kirche, der Bundeszentrale für politische Bildung sowie der Universität Erfurt. Die Auszeichnung fand im Rahmen der Fachtagung "Seitenstark - Digitale Bildungsoffensive - mit qualitätsvollen Internetseiten für Kinder!" unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in der Berliner Landesvertretung des Freistaats Thüringen statt. Die Seite vermittelt spielerisch Naturwissen und bietet Kindern zwischen acht und 14 Jahren sowie Eltern und Pädagogen wertvolle Tipps und Anregungen, hinaus in die Natur zu gehen, eigene Wildtierbeobachtungen zu machen, zu forschen und selbst aktiv zu werden.

http://www.wildtierfreund.de

https://www.deutschewildtierstiftung.de

http://www.erfurter-netcode.de/39.html

Pressekontakt:

Eva Goris

Telefon: 040 9707869-13

E.Goris@DeWiSt.de

www.DeutscheWildtierStiftung.de

Original-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell