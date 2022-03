die Bayerische

Die Bayerische bietet ab sofort eine neue und eigenständige Dienstunfähigkeitsversicherung für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr

München (ots)

Die Bayerische präsentiert mit der neuen Dienstunfähigkeitsversicherung für Soldaten "BU-PROTECT Bundeswehr" ein sehr leistungsstarkes Produkt für diese Zielgruppe. Damit bietet der Versicherer mit Sitz in München dieser Berufsgruppe ab sofort einen echten Mehrwert.

Für Soldatinnen und Soldaten besteht seit 1962 eine Konsortiallösung im Rahmen des Bundeswehrrahmenvertrages für den Fall der Dienstunfähigkeit (DU). Seit Beginn ist die Bayerische als Konsorte dort beteiligt. Ab sofort bietet die Bayerische nun auch in Ergänzung dieser Lösung eine eigenständige DU-Versicherung für Soldatinnen und Soldaten an. Der Umgang mit Waffen, ein körperlich anspruchsvolles Berufsbild und Auslands-Einsätze in Krisengebieten stellen hohe Ansprüche an eine DU-Absicherung und daher ist hierfür eine spezielle Lösung erforderlich.

Unter dem Motto: "Füreinander einstehen!" bringt die Bayerische ein faires und umfassendes Versicherungsprodukt für Soldatinnen und Soldaten auf den Markt. Neben einer echten DU-Klausel für Soldaten und der umfassenden Absicherung bei Auslandseinsätzen, bietet die Bayerische ein hohes Maß an Flexibilität an, z.B.: umfangreiche Nachversicherungsoptionen, keine Reduzierung der versicherten Rente bei Ernennung zum Berufssoldaten, Verlängerungsgarantie und Neueinstufung des Berufs bei Ausscheiden aus der Bundeswehr, Fortbestehen der Soldatenklausel bei Wiedereinstieg und vieles mehr. Zudem ist eine echte Beamtenklausel im Tarif integriert für Soldatinnen und Soldaten, die nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr in eine Beamtenlaufbahn wechseln. Damit gehört die neue DU-Versicherung der Bayerischen in Zukunft in jedes Berater-Portfolio, wenn es um die Absicherung von Soldatinnen und Soldaten geht. Anders als manche Wettbewerber, stellt die Bayerische diese Versicherungslösung ALLEN Vermittlerinnen und Vermittlern zur Verfügung und nicht nur einigen ausgewählten Vertrieben exklusiv.

"Mit unserem neuen Tarif für die Bundeswehr bieten wir das aktuell vielleicht stärkste Angebot am Markt, denn dort mangelte es bisher an qualitativ guten Produkten und insbesondere an einem angemessenen Wettbewerb", betont Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Wir sind überzeugt, mit diesem Spezialprodukt einen wichtigen Beitrag für die optimale Absicherung dieser so wichtigen Personengruppe und ihrer Familien leisten zu können."

Soldaten haben heute sehr viel verantwortungsvollere Aufgaben als dies noch vor 20 Jahren der Fall war. Die Bundeswehr nimmt an mandatierten Hilfs- und friedenssichernden Maßnahmen im Ausland teil. Sie beteiligt sich unter Waffengewalt an kriegsähnlichen Einsätzen, bildet andere Armeen aus und unterstützt bei der Terrorbekämpfung in anderen Erdteilen. Zu Hause unterstützen sie bei Katastrophen, wie im Sommer 2021 bei der Jahrhundertflut im Ahrtal oder bei der Bekämpfung der Covid-19 Pandemie in öffentlichen Einrichtungen. Soldaten sind in der kämpfenden Truppe, im Führungsstab oder im IT-Bereich eingesetzt. Jeder Bereich für sich fordert individuelle, persönliche Voraussetzungen. Sie tragen mit der Waffe in der Hand stets eine hohe Verantwortung. Innerhalb der Truppe sind über 1.000 verschiedene Berufsbilder vertreten. Soldaten müssen daher besondere körperliche und psychische gesundheitliche Anforderungen erfüllen, um ihren Dienst auszuüben.

"Der Bedarf an einer privaten Einkommensabsicherung ist bei allen Soldatinnen und Soldaten sehr hoch", erklärt Martin Gräfer. "Der Versicherungsmarkt im Allgemeinen bietet verschiedene Absicherungsmöglichkeiten an. Mangels bedarfsgerechter Produkte werden häufig ungeeignete Versicherungslösungen angeboten. Die spezielle Soldaten-DU erfordert nicht nur ein auf die Zielgruppe abgestimmtes Produkt, sondern auch eine spezialisierte Beratung."

Die soldatenrechtliche Versorgung ist nur zum Teil ausreichend. In der Regel ist ein Soldat zu Beginn immer Zeitsoldat. Dieser wird bei festgestellter Dienstunfähigkeit aus der Bundeswehr entlassen und in der Gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. Die Versorgungslücke ist hier sehr groß. Wenn er sich für die Laufbahn des Berufssoldaten entschieden hat, ist die Versorgung besser, jedoch klafft immer noch eine deutliche Lücke zu den laufenden Bezügen. Und genau hier setzt die neue BU PROTECT Bundeswehr der Bayerischen an.

Um eine qualitativ hochwertige Beratung zur Soldatenabsicherung zu ermöglichen, bietet die Bayerische interessierten Vermittlerinnen und Vermittlern eine Reihe von Fachvorträgen an. Zum Beispiel lädt die Bayerische zur Teilnahme am kommenden Biometrie-Kongress ein. Für Anmeldung zu dieser digitalen Veranstaltung klicken Sie bitte hier: https://biometriekongress.de/.

