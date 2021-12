die Bayerische

BLLV übernimmt federführend das Projekt Schule für Morgen

München (ots)

Die Initiative "Schule für Morgen" wurde im Juni 2021 von der Versicherungsgruppe die Bayerische in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) ins Leben gerufen, um Grundschülern - speziell nach der Corona-Pandemie - eine Lernunterstützung zum Aufholen von Wissenslücken zu bieten. Zum 1. November 2021 übergibt die Bayerische den Projektlead an den BLLV, bleibt aber weiterhin Hauptsponsor der Initiative.

Mittlerweile werden über Schule für Morgen bereits über 140 Schüler in Bayern durch Nachhilfe entweder online oder vor Ort an den Schulen gefördert. "Wir freuen uns sehr, dass die Bayerische mit ihrem Team ein so wertvolles Projekt aufgebaut hat, das wir nun federführend übernehmen werden," sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV. "Gerade die Kinder, die schon vor Corona schwierige Lernbedingungen hatten, brauchen jetzt besonders Unterstützung. Ihnen können wir mit diesem Projekt individuell und zielgerichtet helfen."

"Für uns als Bayerische bleibt Schule für Morgen ein Herzensprojekt, um Lehrkräften die benötigte Unterstützung für ihren Unterricht zu geben," erklärt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Damit künftig noch mehr Schüler, Lehrkräfte und Eltern die Vorteile von Schule für Morgennutzen können, wird der BLLV mit seinem Netzwerk den Ausbau der Initiative weiter vorantreiben."

Mit Schule für Morgen werden Schulen unterstützt, benachteiligte Schülerinnen und Schüler zu fördern. Der besondere Vorteil: Eltern müssen den Nachhilfeunterricht weder organisieren noch bezahlen - dies wird alles komplett von Schule für Morgen übernommen. Lehrer können über das Online-Portal der Initiative Schulkinder melden, die Lernbedarf haben. "Lehramtsstudierende sowie pensionierte Lehrkräfte unterstützen die Schüler dann als Tutoren beim Lernen und sichern sich langfristig einen Nebenverdienst. Außerdem sammeln die Studierenden bereits Erfahrung in ihrem späteren Beruf - also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten," betont Simone Fleischmann.

Das Projekt wird auch in Zukunft von der Versicherungsgruppe die Bayerische finanziell unterstützt. "Wir übernehmen die bereits erfolgreich aufgebaute Projektinfrastruktur und hoffen, Schule für Morgen mithilfe zusätzlicher Sponsoren und Partner weiter ausbauen zu können," so Fleischmann.

Interessierte Grundschulen aus Bayern können sich ab sofort als Projektschule registrieren und Schüler mit Förderbedarf melden, die dann eine Unterstützung über das Projekt erhalten können: https://schule-fuer-morgen.de/fuer-schulen

Interessierte Partner und Sponsoren wenden sich entweder per E-Mail an sponsoring@schule-fuer-morgen.de oder melden sich über folgendes Formular auf der Website von Schule für Morgen: www.schule-fuer-morgen.de/fuer-sponsoren

