EasySend

EasySend erhält 55,5 Millionen US-Dollar, um Unternehmen dank No-Code-Plattform bei Aufbau und Pflege digitaler Customer Journeys zu unterstützen

Tel Aviv, Israel (ots)

EasySend, eine No-Code-Plattform für digitale Customer Journeys, gibt seine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 50,5 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Oak HC/FT bekannt. Die bisherigen Investoren Vertex IL, Intel Capital und Hanaco Venture beteiligten sich ebenfalls an der Runde. Das Unternehmen sicherte sich außerdem fünf Millionen US-Dollar an Risikokrediten von der Silicon Valley Bank.

Die Ankündigung folgt auf ein Jahr beschleunigten Wachstums - das Unternehmen hat seine Umsätze in den USA verzehnfacht, indem es die digitale Transformation führender Versicherungen, Banken und Kreditgenossenschaften wie Cincinnati Insurance, NJM Insurance Group, PSCU, Sompo und Petplan unterstützt hat. Die Finanzierung wird das Wachstum von EasySend in den USA und anderen Regionen weiter beschleunigen und die Expansion in neue Branchen und Produktanwendungsfälle unterstützen.

"COVID-19 hat zu einem massiven Wandel in der Art und Weise, wie Menschen online mit Unternehmen interagieren, geführt", sagt Tal Daskal, Chief Executive Officer von EasySend. "EasySend hilft Unternehmen, ihre Fünf-Jahres-Pläne für die digitale Transformation in nur drei Monaten umzusetzen, und macht es ihnen leicht, außergewöhnliche Online-Kundenerfahrungen anzubieten. Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir von Oak HC/FT und unseren anderen Investoren erhalten haben. Wir freuen uns sehr darauf, noch mehr Unternehmen dabei zu helfen, den digitalen Sprung nach vorne zu schaffen."

Die im Jahr 2016 von Chief Executive Officer Tal Daskal, Chief Operating Officer Omer Shirazi und Chief Technology Officer Eran Shirazi gegründete EasySend-Plattform erleichtert Großunternehmen und KMUs die Erstellung und Einführung digitaler Customer Journeys - einschließlich Kundenanwendungen, Onboarding-Fragebögen und Antragsformularen - innerhalb weniger Tage. Sie verwendet einen No-Code-Builder, der Cloud-basiert ist. Dank Künstlicher Intelligenz, Integrationen von Drittanbietern und Analysen werden nahtlose Kundenerlebnisse ermöglicht.

"Unternehmen müssen heute mehr denn je außergewöhnliche Kundenerlebnisse schaffen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. EasySend hat die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Kunden schnell und effizient ein digitales Erlebnis bieten, verändert", sagt Dan Petrozzo, Partner bei Oak HC/FT. "Unsere Investition spiegelt unsere Überzeugung wider, dass EasySend in einer einzigartigen Position ist, um Unternehmen in das digitale Zeitalter zu führen. Wir sehen erhebliche Wachstumschancen für die Zukunft."

Im Jahr 2020 sammelte EasySend in einer Serie-A-Finanzierungsrunde elf Millionen US-Dollar, zusätzlich zu fünf Millionen US-Dollar in einer früheren Seed-Runde. Bis heute hat EasySend insgesamt 71,5 Millionen US-Dollar erhalten.

Original-Content von: EasySend, übermittelt durch news aktuell