Marco Becker ist neuer Schaden-Chef der DEVK

Seit 1. Dezember hat die DEVK einen neuen Leiter der Hauptabteilung Sach/HUK-Schaden. Marco Becker (48), zuvor stellvertretend in dieser Funktion tätig, übernimmt die Aufgabe von Peter Boecker (58), der sich künftig verstärkt um seine Vorstandstätigkeit bei der DEVK-Tochter Freeyou Insurance AG kümmert.

Die Besetzung ist keine Überraschung: Seit 28 Jahren arbeitet Marco Becker bei der DEVK. Hier hat der gebürtige Kölner 1998 seine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen abgeschlossen und sich berufsbegleitend zum Versicherungsfachwirt weitergebildet. Er hat Erfahrungen in der telefonischen und schriftlichen Kundenbetreuung gesammelt, bevor er 2001 in den Schadenbereich wechselte. Zunächst kümmerte er sich als Sachbearbeiter in der Regionaldirektion Köln, ab 2005 dann als Springer der Zentrale um die Regulierung von Sach- und Haftpflicht-Schäden in den bundesweit 19 DEVK-Regionaldirektionen.

6.000 Partnerbetriebe

2010 startete er seine Führungslaufbahn und übernahm die Leitung der Gruppe Kfz-Kasko- und Schutzbriefschaden. In dieser Position baute er das Dienstleisternetzwerk aus. Mit rund 6.000 Partnerbetrieben hat die DEVK heute das größte Werkstattnetz Deutschlands - 70 Prozent davon Markenwerkstätten. Marco Becker sagt: "Von der Qualität unserer Partner sind wir so überzeugt, dass wir als einziger Versicherer zehn Jahre Garantie auf die ausgeführten Reparaturen gewähren."

Erfahrung als Abteilungsleiter Kfz-Schaden

Mit dem Fokus auf Kasko- und Verkehrsservice-Schäden übernahm Marco Becker 2015 die stellvertretende Leitung der Abteilung Kraftfahrtschaden. Drei Jahre später wurde er Abteilungsleiter und damit verantwortlich für über 80 Mitarbeitende. Als stellvertretender Hauptabteilungsleiter kümmerte er sich ab 2019 um weitere Führungsaufgaben. Mit dem neuen Karriereschritt betritt Marco Becker bekanntes Terrain. Der neue Schaden-Chef ist zuständig für 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 63 DEVK-eigene Sachverständige. Marco Becker ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Köln.

Peter Boecker wechselt zur Freeyou Insurance AG

Sein Vorgänger Peter Boecker war 40 Jahre lang für die DEVK tätig. 1983 begann er seine Ausbildung und studierte später berufsbegleitend. Der Fach- und Versicherungsbetriebswirt übernahm verschiedene Aufgaben und machte im Schadenbereich Karriere. Ebenso wie Marco Becker leitete er lange die Abteilung Kraftfahrtschaden, bevor er 2017 Leiter der Hauptabteilung Sach/HUK-Schaden wurde. Vor fünf Jahren wurde Peter Boecker zusätzlich Vorstandsmitglied der neu gegründeten DEVK-Tochter Freeyou Insurance AG. Das Kölner Start-up bietet smarte Versicherungslösungen an - seit 2020 auch Kfz-Policen. Zielgruppe sind junge, digital affine Autofahrerinnen und Autofahrer. Peter Boecker widmet sich dort ab sofort verstärkt seiner Vorstandstätigkeit. Die Freeyou Insurance AG ist eine 100-prozentige Tochter der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG.

Seit über 135 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet kümmert sich die DEVK heute um bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden mit mehr als 15,3 Millionen Risiken in allen Versicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind die Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach der Anzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands viertgrößter Hausrat- sowie fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.

