Europäische Kommission

EU-Terminvorschau vom 25. Oktober bis 1. November

Berlin (ots)

Freitag, 25. Oktober

Chemnitz: Pressetag zum Programm-Launch von "C the Unseen" drei Monate vor Start als Kulturhauptstadt

Die sächsische Industriestadt Chemnitz ist 2025 Kulturhauptstadt Europas. Unter dem Motto "C the Unseen" können Interessierte drei Monate vor dem offiziellen Start des Kulturhauptstadtjahres bereits einige der Projekte, Orte und Menschen dahinter kennenlernen. Ab dem 18. Januar 2025 werden über 100 Projekte und mehr als 1.000 Veranstaltungen angeboten. Interessierte erwarten ein Mix aus Hoch- und Subkultur, aus Jugendstil, Industrie- und DDR-Architektur sowie Mitmachangebote. Kommissionsvertreterin Barbara Gessler wird vor Ort für Fragen zur Verfügung stehen. Zeit: 11.30 bis 17 Uhr. Ort: Hartmannfabrik in Chemnitz. Es findet zudem eine Pressereise vom 23. bis zum 26. Oktober statt. Weitere Informationen hier.

Mosbach: Kommissar Lenarcic nimmt an EU-Katastrophenschutz-Großübung "Magnitude" teil

Die Katastrophenschutzübung "Magnitude" ist ein partnerschaftliches Projekt der EU, bei dem Einsatzkräfte ein Erdbeben der Stärke 6,9 üben. Die Schwerpunkte liegen auf der Lokalisierung und Rettung verschütteter Personen, auf dem Umgang mit Chemikalien und auf der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Janez Lenarcic, Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, ist bei der Übung anwesend. EbS+ überträgt die Veranstaltung sowie die abschließende Pressekonferenz ab 17 Uhr live. Weitere Informationen hier.

Balkan: Kommissionspräsidentin von der Leyen auf Reise durch den westlichen Balkan (bis 26. Oktober)

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, reist durch den Balkan. Zunächst trifft sie in Bosnien und Herzegowina die Vorsitzende des Ministerrats Borjana Kristo. Anschließend reist sie nach Serbien und trifft doch Präsident Aleksandar Vucic und Premierminister Milos Vucevic. Am nächsten Tag trifft sie im Kosovo zunächst Präsident Vjosa Osmani Sadriu und Premierminister Albin Kurti, bevor sie nach Montenegro reist und dort Präsident Jakov Milatovic sowie Premierminister Minister Milojko Spajic besucht. EbS überträgt am 25. Oktober und 26. Oktober live.

Samstag, 26. Oktober

Barcelona: Hoher Vertreter Borrell nimmt an der EuroMed Civil Society Conference teil (bis 27. Oktober)

Der Nahostkonflikt ist seit Jahrzehnten eine der Hauptursachen für verschiedene Formen des Hasses zwischen den Gemeinschaften, der Entmenschlichung des "Anderen" und der Radikalisierung. Die anhaltende Eskalation seit dem 7. Oktober 2023 hat die Polarisierung auf ein beispielloses Niveau gebracht. Die Konferenz hat das Ziel, die gemeinsame Menschlichkeit zurückzugewinnen und die durch den Nahostkonflikt bedingte Polarisierung, Entmenschlichung und Radikalisierung zu bekämpfen. Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, hält an beiden Tagen eine Rede. EbS+ überträgt die Rede am 26. Oktober um 20.30 Uhr und am 27. Oktober um 16.30 Uhr live. Weitere Informationen hier.

Montag, 28. Oktober

Berlin: Podiumsdiskussion "Die EU und Georgien - was folgt aus der Wahl?"

Kurz nach der Wahl zu Georgiens Beitritt in die EU diskutieren Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Vertreter der georgischen Diaspora die Bedeutung der Wahlergebnisse für das Verhältnis zwischen Georgien und der EU. Birgit Schmeitzner, Pressesprecherin der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, eröffnet die Veranstaltung mit einem Grußwort, die Podiumsdiskussion moderiert Dr. Christian Trippe, Deutsche Welle. Zeit: 19 bis 20.30 Uhr. Ort: Vertretung der Europäischen Kommission Berlin, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Anmeldung bis Sonntag, 27. Oktober hier und weitere Informationen hier.

Mittwoch, 30. Oktober

Berlin: Europadialog "Feminismus & Rechtspopulismus? Frauen an der Spitze rechter Parteien in Europa" mit Kommissionsvertreterin Amirdschanjan

In den letzten Jahren beobachten wir in Europa ein Erstarken rückwärtsgewandter politischer Bewegungen, die auch von Frauen unterstützt und manchmal sogar angeführt werden. Diese Entwicklung wirft Fragen auf: Welche Gründe machen Frauen an der Spitze insbesondere rechter Parteien erfolgreich, obwohl diese klar antifeministische Positionen vertreten? Wirkt sich das auf die hart erkämpften Fortschritte der Gleichstellungspolitik in der Europäischen Union aus? Das Expertinnen-Panel beleuchtet, wie rechtspopulistische Parteien in Europa die Rolle der Frau instrumentalisieren und welche Ideologien ihren Handlungen zugrunde liegen. Im Anschluss blicken sie auf die Bedeutung dieser Entwicklungen für die Zukunft der Frauenrechte in Europa und schauen, wie die EU in diesem Bereich aufgestellt ist. Abschließend diskutieren sie, welche Strategien notwendig sind, um die bereits durchgesetzten Frauenrechte verteidigen und ausbauen zu können. Nach einem Grußwort von Sabine Amirdschanjan (Vertretung der Europäischen Kommission) diskutieren EBD-Vizepräsidentin Barbara Lochbihler, die Juristin und Politikwissenschaftlerin Elisa Gutsche und Lea Lochau von der Amadeu Antonio Stiftung. Beginn ist um 17.30 Uhr, Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Anmeldung hier, weitere Informationen hier.

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung mit Hohem Vertreter Borrell

Die Kommissarinnen und Kommissare besprechen laut vorläufiger Agenda das Erweiterungspaket 2024. Außerdem stellt der ehemalige finnische Präsident Niinistö einen Bericht über die Verteidigungsbereitschaft, Einsatzfähigkeit und die entsprechenden Instrumente der EU vor. Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, leitet die Sitzung. EBS überträgt live.

Freitag, 1. November

Belem / Brasilien: Ministertagung der G20 Arbeitsgruppe für Katastrophenvorsorge mit Kommissar Lenarcic

Die Arbeitsgruppe zur Verringerung des Katastrophenrisikos befasst sich mit kritischen globalen Fragen im Zusammenhang mit dem Krisen- und Katastrophenmanagement. Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung der Widerstandsfähigkeit, der Risikoprävention und der Risikominderung in den Mitgliedsländern. Janez Lenarcic, Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, nimmt an der Tagung teil. Weitere Informationen hier.

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell