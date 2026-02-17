PAUL HARTMANN AG

Consultation de l'ECHA relative à l'éthanol en février : la recommandation sera déterminante pour une prévention efficace des infections en Europe

Le comité compétent de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) se penchera à nouveau, le 23 février 2026, sur la possible reclassification de l'éthanol en tant que substance CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction). La réunion à venir pourrait être le moment décisif dans le processus d'évaluation en cours. Après de nombreuses objections à cette classification, l'ECHA avait annoncé en novembre 2025 son intention de rendre une recommandation en mai 2026. Aujourd'hui, les nombreuses objections à la classification comme substance cancérigène et toxique pour la reproduction semblent accélérer la procédure.

Fin 2025, l'ECHA a décidé de reporter à 2026 son avis sur la classification de l'éthanol. Auparavant, l'utilisation des données relatives à l'alcool potable avait fait l'objet d'intenses discussions. Le contexte était que l’alcool destiné à la consommation était assimilé à son utilisation pour la désinfection cutanée et des surfaces. Après le report, le statut réglementaire reste inchangé pour l'instant : les désinfectants contenant de l'éthanol peuvent continuer à être utilisés sans restriction dans leurs domaines d'application autorisés.

Position claire des organisations d'experts de toute l'Europe concernant l'éthanol

Selon l'état actuel des connaissances scientifiques, l'éthanol est considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé correctement pour la désinfection de la peau ou des surfaces. Il n'existe aucune preuve fiable d'effets toxiques sur la reproduction ou cancérigènes en cas d'utilisation externe. De nombreuses organisations au niveau national et européen ont pris clairement position à ce sujet : les désinfectants à base d'éthanol sont utilisés en toute sécurité depuis des décennies et constituent un pilier essentiel de la prévention des infections dans les hôpitaux, les établissements de soins, les cabinets médicaux et les laboratoires dans toute l'Europe.

L'association européenne des technologies médicales MedTech Europe a souligné à plusieurs reprises qu'une réévaluation générale de l'éthanol pourrait avoir des répercussions négatives sur la sécurité d'approvisionnement dans le secteur de la santé. Il en va de même pour l'Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien (A.I.S.E.) ou le centre de compétence international pour la santé publique «Clean Hospitals». Au niveau national, les associations d'hôpitaux aux Pays-Bas, la Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), et en Belgique, la Zorgnet-Icuro. Sans oublier de nombreuses autres organisations dans toute l'Europe.

Protéger la santé – avec l'éthanol pour la désinfection

« La prochaine consultation au sein de l’ECHA constitue une étape importante dans la poursuite du processus d'évaluation. Le comité aura l’opportunité d’examiner de manière nuancée les connaissances scientifiques disponibles. Depuis des décennies, l'éthanol est un élément central des mesures efficaces d'hygiène et de protection contre les infections. Il est donc essentiel de disposer d’une classification appropriée, fondée sur des données factuelles, qui tienne compte de ses bénéfices pratiques et de ses usages réels. Nous avons besoin de l'éthanol, pour la prévention des infections et la protection de la santé », explique Arne Roettger, directeur de la division Désinfection du groupe HARTMANN.

HARTMANN accompagnera activement la suite du processus en collaboration avec des partenaires du secteur de la santé, des sciences et des associations professionnelles, et continuera à s'engager en faveur d'une évaluation scientifiquement fondée de l'éthanol. Dès que l'ECHA publiera de nouvelles conclusions ou recommandations à l'issue des consultations, HARTMANN informera ses clients, partenaires ainsi que les milieux professionnels des évolutions pertinentes et évaluera conjointement les prochaines étapes.

