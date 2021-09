Nestlé Deutschland AG

Neues von Nestlé und Starbucks für zu Hause: STARBUCKS Signature Chocolate startet im Handel in Europa

"STARBUCKS® Signature Chocolate" ist mit unterschiedlichen Kakaoanteilen von 42% und 70% und als Salted-Caramel-Variante im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

Ab sofort stehen die drei Sorten auch in Deutschland in den Regalen.

Nestlé und Starbucks® erweitern das Sortiment "Starbucks at Home" mit neuen Kakaogetränken. Die Neuheiten tragen den Namen "STARBUCKS® Signature Chocolate". Die heißen Kakaogetränke stehen ab sofort europaweit im Lebensmitteleinzelhandel in den Regalen und starten auch in Deutschland durch. Im kommenden Jahr werden die Neuprodukte in weiteren Ländern verfügbar sein.

Pünktlich zu den ersten Herbsttagen bereiten die neuen "STARBUCKS® Signature Chocolate"-Varianten gemütliche Momente zu Hause. Die drei Sorten sorgen mit einer reichhaltigen, samtigen Textur für ein Genusserlebnis:

"STARBUCKS® Signature Chocolate 42%" ist eine köstliche Kakaomischung mit einem zarten Schokoladengeschmack.

"STARBUCKS® Signature Chocolate 70%" steht für ein vollmundiges, dunkles Kakaogetränk mit etwas Süße.

"STARBUCKS® Signature Chocolate Salted Caramel" können Schokoladenliebhaber:innen mit einem Hauch von gesalzenem Karamell genießen.

Die Zubereitung ist einfach: warme Milch oder Milchalternativen dazu geben, umrühren und fertig.

"Wir freuen uns, die neuen Kakaogetränke unter der kultigen Marke Starbucks® in die eigenen vier Wände zu holen. Für STARBUCKS® Signature Chocolate verwenden wir hochwertigen Kakao, der von Rainforest Alliance zertifiziert ist. Wir möchten mit den Neuheiten Liebhaber:innen der heißen Schokoladen Verwöhnmomente bieten. Wir sind fest überzeugt, dass nicht nur Fans der Kultmarke Freude an STARBUCKS® Signature Chocolate finden werden", sagt Daniela Dosch-Boden, verantwortlich für die Kategorie Milcherzeugnisse bei Nestlé.

Die neuen "STARBUCKS® Signature Chocolate"-Produkte ergänzen das Sortiment "Starbucks At Home", das Nestlé und Starbucks in den vergangenen drei Jahren im Rahmen ihrer Zusammenarbeit erfolgreich ausgebaut haben.

Seit dem Start ihrer Kaffeepartnerschaft auf internationaler Ebene im Jahr 2018 haben Nestlé und Starbucks® in kurzer Zeit eine breite Palette von Premium-Kaffeeprodukten auf den Markt gebracht. Das Sortiment umfasst Starbucks®-Kapseln für Nespresso- und Nescafé Dolce Gusto-kompatiblen Systeme sowie Ganze Bohne und Filterkaffee.

Nestlé und Starbucks® setzen ihre Zusammenarbeit fort, um neue, innovative Produkte zu entwickeln und das Markenerlebnis von Starbucks® international noch breiter erreichbar zu machen.

