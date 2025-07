Deutsche Leasing Gruppe und NORD/LB starten gemeinsame Kooperation im Markt

Bad Homburg (ots) - Die Ratingagentur Moody's Investors Service (Moody's) hat am 30. Dezember 2024 erstmalig ein Emittentenrating an die Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG (Deutsche Leasing) vergeben. Sie bewertet das Unternehmen mit dem Long-Term-Issuer-Rating A2/outlook stable und dem Short-Term-Issuer-Rating P-1. Mit dieser Ratingentscheidung in der Kategorie "Investment Grade" attestiert Moody's dem Unternehmen ...

