Mülheim an der Ruhr/Bottrop (ots) - Die Unternehmensgruppe Tengelmann setzt stark auf die Chancen der Digitalisierung und investiert seit 2009 intensiv in diesen Bereich. Um insbesondere das Thema E-Commerce weiter voranzubringen, übernimmt das traditionsreiche Mülheimer Handelshaus für fünf Jahre die Finanzierung einer Stiftungsprofessur an der Hochschule Ruhr West. Insgesamt stellt Tengelmann 500.000 Euro für Lehre und Forschung in das HRW Fachgebiet "-E-Commerce" zur Verfügung. Im Rahmen dieser Aufgaben wird der/die künftige Lehrstuhlinhaber*in sich neben Forschung und Lehre im Studiengang E-Commerce aktiv in den Ausbau des neuen Fachgebiets in Mülheim an der Ruhr und Bottrop einbringen.

"Die zunehmende Digitalisierung im Handel spiegelt sich in den Lehrplänen deutscher Hochschulen bisher noch kaum wider. Dabei ist es für die weitere Entwicklung unseres Landes essentiell, jungen Menschen das erforderliche Rüstzeug an die Hand zu geben und sie zu ermutigen, später in diesem Bereich tätig zu werden. Deshalb haben wir uns vor einigen Jahren entschlossen, an der Errichtung einer E-Commerce-Stiftungsprofessur mitzuwirken und diese auch finanziell zu fördern", erklärt Karl-Erivan W. Haub, geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Tengelmann. "Der neue Studiengang an der Hochschule Ruhr West wird für Studierende und Unternehmen hochinteressant sein. Der Online-Handel wächst weiterhin unglaublich schnell, und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass den Handelsunternehmen gut ausgebildete Spezialisten fehlen. Mit der Stiftungsprofessur wollen wir hier einen Beitrag leisten", so Karl-Erivan W. Haub weiter.

Prof. Dr.-Ing. Gudrun Stockmanns, Präsidentin der Hochschule Ruhr West, erklärt: "Ich freue mich über die gelungene Kooperation mit Tengelmann. Denn wir liegen mit dem Thema E-Commerce voll im Trend und kommen unserem Ziel, modernste Hochschule in der Region für die Region zu sein, ein Stückchen näher."

"Wir sind sehr dankbar dafür, dass Tengelmann eine Stiftungsprofessur im innovativen und modernen Fachgebiet E-Commerce fördert. Denn im Online-Handel übernimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle und unsere Studierenden können stark vom direkten Austausch und vom Praxisbezug profitieren", sagt Prof. Dr. Oliver Koch, HRW Vizepräsident für Forschung und Transfer und kommissarischer Studiengangsleiter im Studiengang E-Commerce. "Darüber hinaus ermöglicht uns die Förderung einer Stiftungsprofessur durch Tengelmann, dass zusätzliche Mittel für Lehre und Forschung bereitstehen", so Prof. Koch weiter.

Die Finanzierung der Professur durch Tengelmann läuft nach fünf Jahren aus, wird danach aber von der Hochschule Ruhr West selbst übernommen.

Über die Hochschule Ruhr West

Die Hochschule Ruhr West (HRW) ist eine staatliche Fachhochschule mit Standorten in Mülheim an der Ruhr und Bottrop. Gegründet im Jahr 2009, zählt die HRW heute rund 5.800 Studierende. Im Herzen der Metropole Ruhr zeichnet sich die HRW vor allem durch die Vielfältigkeit ihrer Beschäftigten, Studierenden und die offene Hochschulkultur aus. Das Studienangebot umfasst zum im laufenden Wintersemester 20 Bachelor- und sechs Masterstudiengänge aus den Bereichen Informatik, Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften und Wirtschaft. Neben der Lehre bildet die anwendungsorientierte Forschung der Wissenschaftler*innen eine tragende Säule der Hochschule. Weitere Informationen unter www.hochschule-ruhr-west.de.

Über Tengelmann

Die Unternehmensgruppe Tengelmann ist ein international tätiges Handelshaus, zu dem u. a. die Handelstöchter OBI, KiK, TEDi sowie babymarkt.de gehören. Ebenfalls zum Konzern gehören die Immobiliengesellschaft Trei Real Estate sowie die Beteiligungsgesellschaften Emil Capital Partners in den Vereinigten Staaten und Tengelmann Ventures in Deutschland, die seit mehreren Jahren in Start-up-Unternehmen investieren. Das Familienunternehmen wurde 1867 in Mülheim an der Ruhr gegründet und feiert in diesem Jahr sein 150. Firmenjubiläum. Die in fünfter Generation eigentümergeführte Unternehmensgruppe Tengelmann ist in 20 europäischen Ländern tätig und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresumsatz von netto 9,0 Mrd. Euro. Seit fast 50 Jahren setzt sich das Unternehmen für den Natur- und Umweltschutz ein.

