Die F.A.Z. begrüßt auf der Buchmesse namhafte Autoren und Nominierte für den Deutschen Buchpreis

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt an ihrem Messestand Live-Interviews mit renommierten Autoren, darunter der diesjährige Preisträger des Georg-Büchner-Preises und Nominierte für den Deutschen Buchpreis

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) begrüßt an ihrem Messestand auf der Frankfurter Buchmesse erneut über 40 namhafte Schriftsteller zu Live-Interviews. Unter den Gästen befindet sich der diesjährige Preisträger des Georg-Büchner-Preises, Lukas Bärfuss, und Aspiranten auf den Deutschen Buchpreis. Jackie Thomae und Norbert Scheuer stehen mit ihren Büchern "Brüder" und "Winterbienen" auf der Shortlist der Anwärter in 2019.

Mit den Herausforderungen der Gegenwart beschäftigen sich Armin Nassehi in "Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft", Julia Ebner in "Radikalisierungsmaschinen" sowie Matthias Politycki und Andreas Urs Sommer in "Haltung finden".

Einen kritischen Blick auf die Vergangenheit der Vereinigten Staaten werfen Colson Whitehead und Jill Lepore in ihren Büchern "Nickel Boys" und "Diese Wahrheiten. Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika".

Beeindruckende Persönlichkeiten beleuchten Johannes Willms in "Der General. Charles de Gaulle und sein Jahrhundert", Raoul Schrott in "Eine Geschichte des Windes" und Klaus Vieweg in "Hegel. Der Philosoph der Freiheit".

In ihr eigenes Leben und Tun geben Doris Dörrie ("Leben, schreiben, atmen"), Rolf Seelmann-Eggebert ("In Hütten und Palästen") und Thomas Gottschalk ("Herbstbunt") Einblick.

Auf FAZ.NET sind während der Buchmesse Hintergrundberichte, Blogs, Rezensionen und Video-Interviews zur Messe verfügbar. Eine Übersicht aller F.A.Z.-Termine finden Sie unter www.faz.net/faz-programm. Der Stand der F.A.Z. befindet sich in Halle 3.1., Stand D 106.

