Sky präsentiert die neue Sky Original Doku-Serie "Das Nazi-Kartell" (AT) auf dem Berlinale Series Market

Dreiteilige High-End Doku-Serie über die Beteiligung des NS-Kriegsverbrechers Klaus Barbie an der Errichtung des Narco-Staates Bolivien, produziert von Kundschafter Film und mobyDOK im Auftrag von Sky Deutschland, in Zusammenarbeit mit Sky Studios

Sky Original Doku-Serie als Showcase auf dem Berlinale Series Market "Up next: Germany" am 17. Februar

2025 in Deutschland auf Sky und WOW, sowie in allen Sky Territorien wie England, Irland, Italien, Österreich und der Schweiz

Den internationalen Vertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution

17. Januar 2025 - Erstmals vermeldet Sky heute die Produktion einer dreiteiligen High-End Dokuserie über die maßgebliche Beteiligung des NS-Kriegsverbrechers Klaus Barbie an der Errichtung eines Narco-Staates in Bolivien. Erste Einblicke in die Sky Original Serie "Das Nazi-Kartell" (AT) wird es am 17. Februar bei einem Showcase auf dem Berlinale Series Market "Up next: Germany" geben, der einen Blick auf die interessantesten aktuell in Produktion befindlichen deutschen Serien wirft. Im Lauf des Jahres 2025 wird die Serie bei Sky und auf WOW zu sehen sein.

Über "Das Nazi-Kartell" (AT):

Der Kokainhandel ist eines der größten und gewalttätigsten kriminellen Unternehmen der Welt. Die Dokuserie erzählt die unglaubliche Geschichte eines gesuchten Nazis und eines mächtigen, tief in den Drogenhandel verstrickten bolivianischen Geschäftsmanns. Gemeinsam zogen sie die Fäden beim Sturz der bolivianischen Regierung 1980 und der Errichtung des weltweit ersten "Kokainstaates". Damit ebneten sie nicht nur den Weg für Drogenbosse wie Pablo Escobar, sondern legten auch den Grundstein für eine Industrie, die seitdem jedes Jahr zehntausenden Menschen das Leben kostet.

Im Mittelpunkt der Serie stehen drei Männer: der berüchtigte NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie, der sich als Klaus Altmann ausgibt; Roberto Suarez, ein bolivianischer Geschäftsmann, der zu dieser Zeit 90% des weltweiten Kokainhandels kontrolliert; und Michael Levine, ein amerikanischer Undercover-Agent der US-Drogenbehörde DEA, der sie entlarven und zur Strecke bringen möchte.

Die dreiteilige Doku-Serie ist eine Ko-Produktion von Kundschafter Film und mobyDOK. Produzenten sind Andreas Banz (Kundschafter Film) und Alexander Lahl (mobyDOK), Regisseur Justin Webster, der gemeinsam mit Christian Bergmann auch als Autor fungiert. Executive Producer bei Sky Deutschland sind Christian Asanger und Felix Kempter, bei Sky Studios ist Vesna Cudic verantwortlich.

Die Doku-Serie wird 2025 in allen Sky Territorien einschließlich England, Irland, Italien, Österreich und Schweiz gezeigt. Den internationalen Vertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios.

Über Kundschafter Film:

Kundschafter Film produziert Dokumentarfilme, Spielfilme und Serienprojekte und hat in den letzten 15 Jahren viele erfolgreiche Projekte realisiert, die zum Teil auf internationalen Filmfestivals gezeigt und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurden: wie z.B. der Dokumentarfilm "The Hamlet Syndrome" (Gewinner des Grand Prix Semaine de la Critique beim 75. Locarno Film Festival) oder die Netflix Limited Series "The Billion Dollar Code" (Gewinner in der Kategorie Bester Mehrteiler beim Deutschen Fernsehpreis 2022).

Über mobyDOK:

MobyDOK ist eine Berliner Produktionsfirma, die sich auf politische, historische und ökologische Themen fokussiert. Die Produzenten Alexander Lahl und Max Mönch produzieren dokumentarische Stoffe für Kino, TV und Streaming. Ihre Filme wurden mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter ein Sundance Award, der Deutsche Umweltfilmpreis und der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis. Sie sind die Erfinder und Produzenten der ARTE-Serie "42. Die Antwort auf fast alles".

