Sky Deutschland

Der Kinohit "Wonka" startet im Mai bei Sky und WOW

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Der Kino-Blockbuster "Wonka" feiert TV- und Streaming-Premiere

Die Vorgeschichte des Klassikers "Charlie und die Schokoladenfabrik" mit Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant und Sally Hawkins

"Wonka" ab 24. Mai bei Sky und WOW

Mit "Barbie", "Der Super Mario Bros. Film", "Oppenheimer" und "Wonka" sind die vier erfolgreichsten Kinofilme 2023 auf Sky und WOW abrufbar

9. April 2024 - Timothée Chalamet ("Dune: Part Two") ist derzeit einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. Als Schokoladen-Magier sorgte er an Weihnachten im Filmabenteuer "Wonka" weltweit für volle Kinos und der Film wurde zu einem der erfolgeichsten Leinwandhits des letzten Jahres überhaupt. Jetzt startet der Familien-Blockbuster bereits am 24. Mai bei Sky und dem Streamingdienst WOW.

Über "Wonka":

Mit nicht viel mehr als seinem Mantel und Hut kommt Willy Wonka (Timothée Chalamet) nach langer Reise in der großen Stadt an. Sein Ziel: in der prächtigsten Einkaufspassage einen eigenen Süßigkeitenladen eröffnen. Doch die Rezepte seiner verstorbenen Mutter sind so außergewöhnlich genüsslich, dass die anderen Schokoladenhersteller um ihr Geschäft fürchten. Also machen sie Wonka das Leben schwer und sabotieren seine Pläne.

Timothée Chalamet macht in "Wonka" als angehender Chocolatier eine richtig gute Figur. An der Seite des 28-Jährigen geben sich mit Olivia Colman, Hugh Grant, Sally Hawkins und Rowan Atkinson die beliebtesten Gesichter des britischen Films die Ehre.

Mit über 2,5 Millionen Kinozuschauern allein in Deutschland wurde "Wonka" hierzulande der vierterfolgreichste Film des Jahres 2023. Nur "Der Super Mario Bros. Film" und das Sensationsduo "Barbie" und "Oppenheimer" waren erfolgreicher. Alle vier Filme sind nun bei Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbar.

Ausstrahlung:

"Wonka" ist ab 24. Mai auf Sky und WOW abrufbar und läuft am gleichen Tag um um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell