Sky Sport überträgt die Auftritte der deutschen Europameister bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft(TM) in Indonesien live

Auf Sky Sport News sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App überträgt Sky Sport alle Partien der deutschen U-17-Nationalmannschaft live

Über die Live-Übertragungen hinaus wird Sky Sport auf den digitalen Kanälen auch Highlight-Clips der deutschen Begegnungen sowie ausgewählter Topspiele zeigen

Das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Mexiko bereits an diesem Sonntag ab 12.55 Uhr

Unterföhring, 8. November 2023 - Anfang Juni dieses Jahres wurden die deutschen U-17-Junioren durch den Finalsieg über Frankreich in Budapest Europameister. Gut fünf Monate später steht das Team von Bundestrainer Christian Wück vor der nächsten großen Herausforderung, wenn in Indonesien die FIFA U-17-Weltmeisterschaft stattfindet.

Wie sich die Stars von morgen auf der großen Bühne schlagen, können Fans live bei Sky Sport erleben. Alle Spiele der deutschen Mannschaft um Kapitän Noah Darvich vom FC Barcelona werden live auf Sky Sport News sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen.

Nach dem Turnierstart am kommenden Freitag wird es für das deutsche Team am Sonntag, 12. November zum ersten Mal ernst. Ab 12.55 Uhr überträgt Sky Sport dann das erste Gruppenspiel gegen Mexiko live. Am Mittwoch, 15. November berichtet Sky Sport ebenfalls ab 12.55 Uhr live von der Partie gegen Neuseeland sowie am Samstag, 18. November ab 9.55 Uhr vom abschließenden Aufeinandertreffen mit Venezuela. Als Kommentator begleitet Timo Schäfers die Gruppenspiele, der bereits beim EM-Triumph im Juni am Mikrofon saß.

Über die Live-Übertragungen hinaus werden auf den digitalen Kanälen von Sky Sport auch Highlight-Clips der deutschen Partien sowie ausgewählter Topspiele des Turniers zu sehen sein.

Ein einziges Mal konnte eine deutsche Auswahl bisher das Finale einer FIFA Weltmeisterschaft dieser Altersklasse erreichen - bei der ersten Austragung der FIFA U-16-Weltmeisterschaft 1985(TM), als man im Endspiel Nigeria unterlag. Der letzte größere Erfolg datiert aus dem Jahr 2011, als die deutsche Mannschaft bei der FIFA U-17-WM erst im Halbfinale an Gastgeber Mexiko scheiterte und am Ende Dritter wurde.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News, Deutschlands einziger Sportnachrichtensender, ist exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

